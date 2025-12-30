Lifestyle

Στέλιος Διονυσίου: Είμαι πολύ χαζομπαμπάς – «Δεν θα ήθελα να είμαι γυναίκα του» σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου

Ο Στέλιος Διονυσίου περιέγραψε την καθημερινότητά του και η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε με τον δικό της τρόπο
Στέλιος Διονυσίου
Στέλιος Διονυσίου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Στέλιος Διονυσίου δηλώνει «χαζομπαμπάς» και βρίσκεται διαρκώς δίπλα στα δίδυμα παιδιά του. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» περιέγραψε την καθημερινότητά του, με την Τίνα Μεσσαροπούλου, να σχολιάζει με τον δικό της τρόπο, τα λόγια του τραγουδιστή.

Ο Στέλιος Διονυσίου και η Αγνή Καλουμένου παντρεύτηκαν και βάφτισαν τα δίδυμα κοριτσάκια τους, το περασμένο καλοκαίρι. Ο γνωστός τραγουδιστής και η αγαπημένη του, επίσης τραγουδίστρια, θέλησαν τότε να κρατήσουν το ευχάριστο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Λίγο πριν τον ερχομό του 2026, ο καλλιτέχνης δηλώνει αφοσιωμένος στην οικογένειά του. Όπως λέει κάνει τα πάντα για τα παιδιά του, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να μάθει να τους αλλάζει πάνες.

«Είμαι πολύ χαζομπαμπάς και σήμερα είχα δυο – τρεις ώρες μόνος μου με τα μωρά και αγχώθηκα λίγο. Δεν έχω αλλάξει ακόμα πάνες, είναι το πιο δύσκολό μου, δεν μπορώ. Όλα τα άλλα τα κάνω, ταΐζω, κοιμίζω, τραγουδάω», είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Διονυσίου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων του καλλιτέχνη σχολίασε: «Δεν θα ήθελα να είμαι γυναίκα του. Κάνει διαχωρισμό! Τα κοιμίζω, τα ντύνω, τα ταΐζω αλλά μην τ’ αλλάξω! Το παιδί θα συγκαεί!».

Ο Στέλιος Διονυσίου, είχε παραδεχτεί παλαιότερα ότι ο τζόγος επηρέασε και την προσωπική του ζωή, αφού εκείνος καθόταν με τις ώρες και έπαιζε τυχερά παιχνίδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
135
122
98
89
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo