Στέλιος Μάινας: Με στενοχωρεί το πέρασμα του χρόνου ανεπιστρεπτί

«Οι ηθοποιοί πια πηγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά», δήλωσε ο Στέλιος Μάινας σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Τόσο στην είσοδο του στον «Άγιο έρωτα» στον ALPHA όσο και στην ευρύτερη αποδοχή που έχει η μικρή οθόνη από τους ηθοποιούς τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Στέλιος Μάινας όταν συνάντησε τη Ναταλία Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο (18.04.2026).

«Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις έναν τέτοιο χαρακτήρα και ο Δημήτρης Παπανικολάου, που είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, έχει τα εύσημα γιατί δεν λες εύκολα “ναι” σε έναν άνθρωπο που γίνεται μισητός στον δρόμο. Δηλαδή είναι φοβερό να παίζεις έναν κακό, έχει φοβερό ενδιαφέρον βέβαια αλλά από την άλλη είσαι δακτυλοδεικτούμενος», επισήμανε αρχικά, ο γνωστός πρωταγωνιστής.

«Την Δευτέρα έχω το γύρισμα στο οποίο ανακαλύπτω ότι η Χλόη είναι κόρη του Μαρκόπουλου. Αυτό που μ’ αρέσει στη σειρά είναι οι ανατροπές της. Μ’ αρέσει να πηγαίνω σε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, ο “Άγιος έρωτας” έχει ενδιαφέρον πολύ. Δηλαδή είναι μια σειρά γεμάτη ανατροπές, ανθρώπινη», πρόσθεσε ο Στέλιος Μάινας για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του ALPHA.

«Με εξαιρετικούς, βέβαια, ηθοποιούς. Ομολογουμένως οι ηθοποιοί πια πηγαίνουν στην τηλεόραση χωρίς να το σκεφτούν δεύτερη φορά. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, του θεάτρου, τους οποίους έχουμε τη χαρά να τους βλέπουμε στην τηλεόραση πια», πρόσθεσε ο Στέλιος Μάινας στην ψυχαγωγική εκπομπή.

«Κρατάω τις αποστάσεις μου. Αυτό που είναι το τρομερό είναι ότι έχει περάσει, έχει μία μελαγχολία… Εγώ θέλω να βλέπω το αύριο. Με στενοχωρεί λίγο το πέρασμα του χρόνου ανεπιστρεπτί», είπε ακόμα ο Στέλιος Μάινας στην ερώτηση αν βλέπει τις επαναλήψεις των σειρών που έχει πάρει μέρος.

«Γινόμαστε καλύτεροι, και θέλει προσπάθεια για να γίνεις καλύτερος», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

Μιλώντας για την απόφαση του γιου του να γίνει σκηνοθέτης, ο γνωστός ηθοποιός σημείωσε: «Δεν ρωτάνε ποτέ τα παιδιά, τα παιδιά αποφασίζουν από μόνα τους. Εγώ ρώτησα… είπα “μπαμπά μπορώ να γίνω ηθοποιός;. Μου λέει “ξέχνα το αυτό, πες κάτι άλλο” και του λέω “δεν έχω σκεφτεί κάτι άλλο”».