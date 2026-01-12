Στέλιος Ρόκκος: Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Στέλιος Ρόκκος και μίλησε για όλα! Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ποιο είδος ανθρώπου θεωρεί επικίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα ερωτήθηκε και για τη σεξουαλική του ζωή.

Επίσης, μιλώντας στο Αnestea the podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, δήλωσε ότι έχει «τραγική» σχέση με την εκκλησία. Ταυτόχρονα, ο Στέλιος Ρόκκος τόνισε ότι δεν αφήνει ποτέ τον εαυτό του να πέσει, όταν ερωτήθηκε για τους θανάτους των αδελφών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γίνεται να με παρατήσω, να πέσω», είπε όταν έγινε αναφορά στους θανάτους των αδελφών του, όπως φαίνεται σε ένα απόσπασμα από τη συνέχεια που κυκλοφόρησε στο Instagram από τη συνέντευξή του, η οποία θα ανέβει την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Πρώτη φορά το λέω και δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει να το πω τώρα… Έλεγα ότι, ας πούμε, άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε, γιατί το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό», είπε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

«Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω», παραδέχτηκε με πάσα ειλικρίνεια στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Εκείνη τη στιγμή άμα σου κάνει το τσαφ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς», είπε στη συνέχεια.

View this post on Instagram A post shared by Anestis Evangelopoulos (@anestisevangelopoulos)

«Με οτιδήποτε ασχολούμαι το πάω στα κόκκινα, δηλαδή δεν έχει πιο πάνω. Άρχισα να μην περνάω καλά σε όλα αυτά τα χαϊλίκια. Μπορεί να περάσει ολόκληρη μέρα και να προσπαθώ να σκεφτώ τι γίνεται και να μη μου έρχεται ούτε μία σκέψη, να είναι μαύρο», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξή του ο Στέλιος Ρόκκος.