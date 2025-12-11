Στέλιος Ρόκκος: «Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ την αγαπώ, μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό που την έχει όλη δικιά του»

Ο Στέλιος Ρόκκος, που αποτελεί έναν από τους πιο ταλαντούχους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές της γενιάς του, παρακολουθεί και σχολιάζει την επικαιρότητα. Μάλιστα, εξομολογήθηκε δημοσίως τον θαυμασμό του για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και δήλωσε με χιούμορ ότι μισεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς θα ήθελε να τη γνωρίσει και ο ίδιος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έδωσε μία συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και στο Κοσμοράδιο 95,1, και το πρωί της Πέμπτης (11.12.2025) προβλήθηκε ένα preview στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε όχι μόνο για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά τόσο για την απώλεια των αδελφών του όσο και για τον Πάνο Ρούτσι, τον οποία συνάντησε στο Σύνταγμα όταν έκανε απεργία πείνας.

«Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν έγινε ατύχημα, έγινε έγκλημα. Ήταν τότε που κάναμε το αφιέρωμα, είχαμε πάει όλοι για να κάνουμε το αφιέρωμα για τον Μπιθικώτση. Όταν πέρασα με τη μοτοσικλέτα από το Σύνταγμα, δεν ήξερα για την απεργία. Εγώ πέρναγα από ‘κει για να πάω για πρόβα. Και ξαναπερνάω με τη μηχανή και σταμάτησα. Πήγα, δεν έβγαλα το κράνος, του έδωσα το χέρι μου, λέω “καλό κουράγιο, να ξέρεις η ψυχή μας είναι μαζί σου”.

Όταν έφυγα, για να συνεχίσω δεν πέρναγα καλά, με όλο αυτό που έζησα, με όλο αυτό που είδα… Και λέω “πώς μπορείς” κι αυτός είναι εκεί κι εσύ εδώ και συ πας να τραγουδήσεις… Και το μόνο που μπόρεσα να κάνω να γράψω αυτό: “Από τη στιγμή που υπάρχει ένας πατέρας εκεί έξω που διεκδικεί το αυτονόητο, δεν μπορείς να λέγεσαι ούτε πρωθυπουργός, ούτε άνθρωπος. Είσαι αποτυχία και στα δύο”», είπε ο Στέλιος Ρόκκος για τον Πάνο Ρούτσι και την τραγωδία των Τεμπών.

«Πάτε καλά ρε! Θα του πείτε τι θα κάνει; Δεν φτάνει αυτό που έζησε ο άνθρωπος; Θα πείτε σ’ αυτόν τον άνθρωπο να μην ξαναπιεί ένα ποτό και να μην ακούσει τραγούδι; Τι λέτε; Τουμπεκί ψιλοκομμένο!», απάντησε όταν του ζήτησε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Πάνος Ρούτσι διασκέδασε στον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου και σχολιάστηκε αυτή η κίνηση ποικιλοτρόπως.

Αμέσως μετά ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε με λόγια θαυμασμού για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι θα ήθελε πολύ να τη γνωρίσει και να έχει τη σχέση που έχει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί της.

«Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ την αγαπώ. Μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον μισώ! Τον μισώ τον Αργυρό που την έχει πάρει όλη δικιά του… Ζηλεύω πάρα πολύ. Θέλω να τη γνωρίσω κι εγώ», είπε ακόμα με δόση χιούμορ ο Στέλιος Ρόκκος.

Επίσης, ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε και στους θανάτους των δύο αδελφών του.

«Έχω χάσει δυο αδέρφια σε χρόνο dt. Τι να μου πείτε τώρα; Έπρεπε να επιλέξω αν θα συνεχίσω ή αν θα τελειώσω», εξομολογήθηκε.