Στέλιος Βαμβακάς: Πατέρας για πρώτη φορά ο μουσικός – Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Ο Στέλιος Βαμβακάς έγινε πατέρας για πρώτη φορά και πλέον απολαμβάνει τις στιγμές κοντά στη σύντροφο και τον γιο που απέκτησαν. Στην πρώτη τους ανάρτηση μετά το χαρμόσυνο γεγονός, οι ευτυχισμένοι γονείς γράφουν για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στη ζωή τους.

Η σύντροφος του Στέλιου Βαμβακά, Αλεξάνδρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι την Πέμπτη 14 Αυγούστου και πλέον το ζευγάρι έχει επιστρέψει σπίτι του, σε μια νέα καθημερινότητα με το αγγελούδι του.

«Κι όμως, η πιο όμορφη μελωδία γράφτηκε στις 14/8. Ένα μικρό θαύμα ήρθε στη ζωή μας, μια ανάσα που χωράει μέσα της όλο το φως του κόσμου.

Κοιτάζω το πρόσωπο του και νιώθω πως ο χρόνος σταμάτησε. Όλα όσα ήξερα για την αγάπη, ξαναγράφτηκαν εκείνη τη μέρα.

Κι εσύ… η γυναίκα μου, η έμπνευσή μου, η δύναμή μου. Σε θαυμάζω για το ταξίδι που διανύσαμε μαζί, για το δώρο που μας χάρισες, για το ότι έγινες η μητέρα που ήξερα πως θα γίνεις. Η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά από ποτέ. Για σένα, για εμάς, για Εκείνον» έγραψαν οι ευτυχισμένοι γονείς.

Ο μουσικός είχε ανακοινώσει το χαρμόσυνο νέο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες με την εγκυμονούσα σύντροφό του, Αλεξάνδρα.