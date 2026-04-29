Στέλιος Χανταμπάκης: «Βιοποριζόμαστε από τα χρήματα των εδώ επιχειρήσεων μας και πηγαινοερχόμαστε»

Ο Στέλιος Χανταμπάκης, έκατσε στον καναπέ της εκπομπής «Happy Day» σήμερα το πρωί (29/4/2026) όπου και συνάντησε την Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για την ζωή του στην Ισπανία, όπου και έχει μετακομίσει με την οικογένειά του.

Ειδικότερα, ο Στέλιος Χανταμπάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «έχουμε εδώ τα μαγαζιά με τα σολάριουμ, που ήταν ένας άλλος λόγος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί τον χειμώνα ήταν πολύ πιο ήρεμα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας και μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε.

Εγώ, αυτό το διάστημα, πηγαινω-έρχομαι συνέχεια γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά μας. Εκεί μου λείπει πάρα πολύ που δεν δουλεύω, γιατί είμαι και υπερκινητικός άνθρωπος, όμως δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να δεσμευτώ στο εξωτερικό με μια δουλειά και να μην μπορώ να έρθω».

«Δηλαδή με το που κλείσουν τα σχολεία, έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει ούτε μισή ώρα να κάτσω παραπάνω. Έρχομαι εδώ, αγαπάω πολύ την Ελλάδα, όπως και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, το σπίτι μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας».

«Βιοποριζόμαστε δηλαδή από τα χρήματα των εδώ επιχειρήσεων μας και πηγαινοερχόμαστε. Είναι πολύ όμορφη η ζωή μας με την Όλγα, είμαστε παρέα όλη η οικογένεια και μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Την φανταζόμουν έτσι τη ζωή μας» πρόσθεσε στη συνέχεια ο Στέλιος Χανταμπάκης.