Ο καυστικός Γιώργος Λιάγκας, το φλερτ του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και το… βέτο στον Νίκο Μακρόπουλο. Η Στέλλα Γεωργιάδου ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική μιλώντας στο MEGA Καλημέρα.

«Είτε έκανα είτε δεν έκανα, πάλι θα σχολίαζαν. Πρόσωπό του είναι, ό,τι θέλω κάνω, δεν θα δώσω λογαριασμό. Έχω κάνει ότι κάνει κάθε γυναίκα στην ηλικία αυτή, λίγο botox και υαλουρονικό», είπε η Στέλλα Γεωργιάδου σχολιάζοντας όσα ακούστηκαν για το πρόσωπό της ενώ εκείνη ήταν στο I am a Celebrity… get me out of here.

Με αφορμή όσα είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας, για «αρπαχτές» διασήμων που πάνε σε reality, η τραγουδίστρια σχολίασε: «Ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει αυτό που πιστεύει. Αυτά είναι υποκειμενικά. Εξάλλου και η δουλειά του Γιώργου Λιάγκα, είναι να είναι καυστικός, για να συζητιέται. Αυτό πουλάει».

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες πως είχε σχέση με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η Στέλλα Γεωργιάδου αποκάλυψε: «Έπαιζε η ομάδα που ήταν πρόεδρος με μια ελληνική και νίκησαν. Έγινε ένα πάρτι, ήμουν εκεί, βγήκαν κάποιες φωτογραφίες και έγραψαν ότι είχαμε σχέση. Με φλέρταρε αλλά δεν ήταν απρεπής, δεν με έφερε σε δύσκολη θέση».

Για την προσωπική της ζωή, είπε χαμογελώντας: «Είμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Και ναι, έχω υπάρξει με μικρότερο άντρα, Γιατί όχι; Δεν πιστεύω στις ηλικίες».

Η Στέλλα Γεωργιάδου επιβεβαίωσε και τις φήμες πως κάποτε είχε αρνηθεί να μπει σε αφίσα της και ο Νίκος Μακρόπουλος. Εκείνος τότε ξεκινούσε, εκείνη είχε κάνει συμφωνία να είναι μόνη στην αφίσα και δεν δέχτηκε να είναι μαζί. Μετά ο Νίκος Μακρόπουλος έγινε… μεγάλο όνομα και όποτε βλέπονται «πέφτει καζούρα», όπως είπε.

Με καταγωγή από την Κύπρο και έχοντας ζήσει την εισβολή, η Στέλλα Γεωργιάδου μίλησε και για τη σειρά Famagusta του MEGA.

«Είμαι από την Αμμόχωστο και τα πρώτα χρόνια μέχρι και την εισβολή τα έζησα εκεί. Η ομάδα του Αντρέα Γεωργίου θα έχει κάνει πάλι το θαύμα της. Είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα και θα μας καθηλώσει.

Θυμάμαι πράγματα από εκεί, κι ας ήμουν μικρή. Ειδικά όταν έχεις μια αθώα ψυχή και ξαφνικά υπάρχει μια θηριωδία μπορετά σου, χαράσσεται στο μυαλό και στη ψυχή σου.

Έχω πάει στην Αμμόχωστο, μου λείπει πολύ το πατρικό μου, το σπίτι του παππού μου. Είναι μεγάλο πράγμα να σου λείπει το παρελθόν σου να μην έχεις την αλυσίδα που σε δένει με το παρελθόν σου» κατέληξε, συγκινημένη, η Στέλλα Γεωργιάδου.