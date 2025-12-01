Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου

Η Στέλλα Γεωργίαδου αποκάλυψε σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «Happy Day» πως ένας εμμονικός θαυμαστής που είχε στο παρελθόν, έγινε με το πέρασμα του χρόνου ο καλύτερος φίλος της. Η τραγουδίστρια και εκείνος κάποια στιγμή συζήτησαν, συμφώνησαν και ήρθαν κοντά. Από τότε είναι αχώριστοι.

Αρχικά, η Στέλλα Γεωργιάδου αποκάλυψε πως έχει στείλει τραγούδι για τον εθνικό τελικό της Eurovision και εύχεται να την επιλέξουν στους 28 που θα διαγωνιστούν. «Έχω στείλει τραγούδι για την Eurovision. Εύχομαι να είμαι στους 28 που θα διαγωνιστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, μίλησε για τον εμμονικό θαυμαστή που είχε: «Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου. Όπου πήγαινα με ακολουθούσε. Δεν μου μιλούσε, τελικά δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν.

Στα γενέθλιά μου, έφερε τούρτα μαζί με άλλο κόσμο. Εκεί του μίλησα και κατάλαβα τι άνθρωπος είναι» αποκάλυψε η τραγουδίστρια μπροστά στην κάμερα.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Στέλλα Γεωργιάδου αποκάλυψε ότι την φοβίζει το λίφτινγκ και αναφέρθηκε στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τη γνωριμία που είχε μαζί του. «Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν γλυκύτατος και πολύ ευγενικός. Είχαμε γνωριστεί σε ένα πάρτι».