Το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν έχει βγει εδώ και μερικές μέρες στα σινεμά και από τους πρώτους που το είδαν, ήταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Οι δυο τους είδαν την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν σε σινεμά στο θερινό θέρετρο της Νέας Υόρκης, στα Χάμπτονς. Στίβεν Σπίλμπεργκ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ γνωρίζονται από το 1986, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε στο Rolling Stone εκείνη την εποχή ότι ζήτησε τη συμβουλή του Σπίλμπεργκ σχετικά με την πιθανότητα να γυρίσει μια ταινία για τους Beatles.

Πιο πρόσφατα, ο γνωστός σκηνοθέτης σημείωσε ότι το τραγούδι των Beatles «Michelle» από το «Rubber Soul» του 1965 ξυπνά αναμνήσεις από το πρώτο του φιλί, όταν φοιτούσε στο κολέγιο.

«Όταν γνώρισα τον Πολ πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Πολ και εγώ γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, αυτή ήταν μια από τις πρώτες ιστορίες που του είπα. Είχα την ευκαιρία να αφηγηθώ στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ αυτή την ιστορία».

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν και έχει ως θέμα τον διάσημο θεωρητικό φυσικό που έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.