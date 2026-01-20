Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Δεν θέλαμε να διαρρεύσει ο χωρισμός μας»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου λίγες ημέρες μετά τις φήμες περί χωρισμού από τη σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση, τονίζοντας ότι ανάμεσα τους υπάρχει αγάπη και συνεχής επικοινωνία.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε την Τρίτη (20.01.2026) ο Στράτος Τζώρτζογλου και, όπως είναι φυσικό, ερωτήθηκε και για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα.

«Η Σοφία είναι ένας πανέμορφος άγγελος. Αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τελειώνουν. Θα αγαπάω τη Σοφία για πάντα, είτε είμαστε στον ίδιο χώρο, είτε όχι. Το ίδιο κι εκείνη, με λατρεύει», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε στη συνέχεια: «Την αγαπώ πολύ τη Σοφία, μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Η σχέση μας εξελίχθηκε. Δεν θέλαμε να διαρρεύσει ο χωρισμός μας. Δεν ξέρω αν είναι οριστικό! Την αγαπάω και τα λέμε όλα. Τώρα, αν ερωτευτεί κάποιον ή εγώ κάποια, θα αλλάξει εκ των πραγμάτων.

Στην ουσία δεν χωρίζεις, απλά αλλάξαμε χώρο. Ήταν παρεξήγηση αυτό που έγινε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Το “όχι” που έγραψα στην Όλγα Λαφαζάνη ήταν γι’ άλλη ερώτηση. Χωρίσαμε, αλλά δεν χωρίσαμε! Μου αρέσει αυτός ο τίτλος».