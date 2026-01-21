Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές, παίρνω την ευθύνη για τον χωρισμό

Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από 6 χρόνια γάμου, με τον δημοφιλή ηθοποιό να μιλάει για τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες και την επόμενη μέρα. Όπως είπε, συνεχίζει να αγαπάει την πρώην γυναίκα του και διατηρούν άψογη σχέση. Ανέφερε πως έκλεισε ο κύκλος του γάμου τους, χωρίς να υπάρχουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις μετά τη απόφαση να πάρουν διαζύγιο.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα χώρισαν τον Οκτώβριο του 2025 αλλά αποφάσισαν να μην το δημοσιοποιήσουν. Όταν η φημολογία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες, αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν. «Την αγαπάω υπερβολικά, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας» είπε ο ηθοποιός σε μια προσπάθεια να δείξει πως αντιλαμβάνεται τον χωρισμό του.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον Νίκο Γεωργιάδη και προσπάθησε να εξηγήσει γιατί διανύει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής του μετά το τέλος του γάμου του.

Ένας άνθρωπος, λοιπόν, που πάντα είχε γύρω του κόσμο, ξαφνικά τώρα, κλείνοντας τα 60, μένει ξανά μόνος του σε ένα σπίτι.

Μόνος μου δεν είμαι. Γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι και εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε. Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε και έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια. Ότι και καλά συνέβη κάτι φοβερό, ξέρεις πώς είναι τα διαζύγια! Ας πούμε, εγώ με τη Μαρία δεν χώρισα ποτέ. Ναι, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας, το σπίτι μας, αλλά δουλεύουμε μαζί είκοσι χρόνια. Την αγαπάω υπερβολικά.

Αν κόψεις τις φλέβες μου, θα πεταχτεί πρώτα ο γιος μου, ο Αλκιβιάδης, μετά η Μαρία και μετά η Σοφία. Η Μαρία δεν άντεχε να με βλέπει με τον τρόπο που ζούσα. Είμαι μες στην ενέργεια, ακόμα και όταν κάθομαι, μοιάζω έτοιμος να εκραγώ. Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Της λέω κάποια στιγμή «πήγαινε στη μάνα σου». Και πήγε. Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, αλλά δεν το κατείχε το θέμα, δεν το πολυγούσταρε. Πάντα σκεφτόταν μην πει κάτι και εκθέσει και εμένα, τη μάνα της και το κύρος της. Ξέρεις πώς μπορούν να πάρουν μια φράση και να την απομονώσουν για να το κάνουν ζήτημα.

Υπήρχαν εντάσεις μεταξύ σας;

Όχι, ποτέ, ποτέ. Ούτε με τη Σοφία ούτε με τη Μαρία, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Δεν είχε πόνο ο χωρισμός;

Πόνο έχει όταν τη βλέπω να μην είναι ευτυχισμένη και εγώ να προσπαθώ να φύγω από το σπίτι για να μη με βλέπει σε αυτή την τρέλα. Δεν ξέρω, έκανε τον κύκλο της αυτή η σχέση ως γάμος, με τη στενή έννοια, αλλά ως αγάπη, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει με τη Σοφία, όπως και με τη Μαρία – μοιάζουν πάρα πολύ οι ιστορίες, παρόλο που δεν μοιάζουν σαν πλάσματα. Και οι δύο βέβαια έχουν πάει πανεπιστήμιο. Η Μαρία φαρμακοποιός, η Σοφία μουσικολόγος. Αλλά δεν μοιάζουν. Η Σοφία πολύ ανοιχτή, γλυκιά και κοινωνική. Η Μαρία είναι πιο κλειστή και πιο μετρημένη.

Όταν διαβάζει κάποιος αυτά που λες, δεν είναι λογικό να σκεφτεί «αφού την αγαπάει τόσο πολύ τη Σοφία, γιατί δεν είναι πια μαζί»;

Γιατί ολοκληρώθηκε το κομμάτι γάμος με τη στενή έννοια, να μένουμε στο ίδιο σπίτι. Ίσως εγώ δεν αντέχω. Ίσως θέλω να έχω αυτή τη μοναχικότητα που μου αρέσει.

Στράτο, θυμάμαι όμως ότι όταν ήσουν 52 και έγινε γνωστή η σχέση σας, από τον πρώτο καιρό λέγατε ότι θέλατε παιδί.

Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε. Και όταν τελείωσε το πρόβλημα υγείας, μπήκα στην κατάθλιψη για τρία χρόνια. Δηλαδή, ήταν και λίγο ζήτημα τύχης.

Θεωρείς, δηλαδή, ότι αν είχε έρθει ένα παιδί, θα ήσασταν ακόμα μαζί;

Αυτό δεν το ξέρω, γιατί θα μπορούσα να κάνω με τη Μαρία το ίδιο, αλλά δεν έγινε. Και τώρα πιθανόν να μην το μάθαινε και κανείς αν δεν ξέφευγε από κάποιον –μάλλον από την πλευρά της Σοφίας– γιατί εγώ δεν το είχα πει ούτε στον γιο μου. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Εντάξει, πήγε και έμεινε στη μάνα της πολύ καιρό γιατί έπρεπε. Στη Θεσσαλονίκη πάλι μαζί ήμασταν. Όταν ανέβηκα, σπίτι της έμεινα. Έχουμε μόνο αγάπη και θαυμασμό ο ένας για τον άλλο.

Θα είναι στην πρεμιέρα σου στις 31 Ιανουαρίου;

Εννοείται. Το έχει δει το έργο ογδόντα φορές. Την αγαπάω και είμαι πολύ ερωτευμένος με πολλά στοιχεία της Σοφίας. Απλά εγώ έχω αλλάξει λίγο… φάση.

Άρα παίρνεις εσύ την ευθύνη για τον χωρισμό;

Πάντα παίρνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Για τα καλά και τα κακά. Ποτέ δεν παραδίδω τη δύναμή μου με το να λέω «ο άλλος φταίει». Ποτέ! Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου.