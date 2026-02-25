Συγκινεί η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Ο μόνος λόγος που σηκώνομαι από το κρεβάτι είναι η κόρη μου

Κάθε φορά που η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ μιλά για τη μάχη που δίνει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, συγκινεί. Τώρα σε μια νέα συνέντευξη αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνά πλέον στο κρεβάτι λόγων των πόνων και σηκώνεται ελάχιστα κι αυτό για χάρη της κόρης της.

Η 54χρονη αγαπημένη ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021 και έκτοτε μιλά ανοιχτά για τη δοκιμασία που βιώνει. Σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό People μοιράστηκε τα νέα της, περιγράφοντας πώς οι πόνοι που βιώνει την αναγκάζουν να μένει στο κρεβάτι για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Η ίδια λέει ότι θέλει και σηκώνεται από το κρεβάτι για χάρη της 15χρονης κόρης της, Σέιντι, προκειμένου να την πηγαίνει στο σχολείο και στις άλλες δραστηριότητές της. «Θέλω να την πηγαίνω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε μαζί, οι δυο μας» δήλωσε στο People. «Λέω στον εαυτό μου: ‘Απλώς πήγαινέ την με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να μπορέσεις να ξαπλώσεις ξανά στο κρεβάτι’. Και αυτό κάνω».

Όπως εξήγησε: «Η ζωή μου δεν είναι ονειρική. Οι ζωές των ανθρώπων, συγνώμη για την έκφραση, καμία φορά είναι γαμ@@@ δύσκολες. Οπότε είμαι όσο πιο ειλικρινής και ωμή μπορώ».

Η διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε το 2021 με σκλήρυνση κατά πλάκας – αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και καταστρέφει το προστατευτικό περίβλημα των νευρικών ινών.

Τα αρχικά συμπτώματα, εξήγησε ήταν επώδυνα: «Έχασα την ισορροπία μου, αλλά ο πόνος ήταν αφόρητος».

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι η κατάστασή της έχει «λυγίσει» την κόρη της.