Συγκλονίζει η Αλεξάνδρα Νίκα: «Πρόσφατα πέρασα μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό»

Τη Δευτέρα (01.09.2025) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους, κλεισμένων των θυρών. Δύο ημέρες αργότερα, η σύζυγός του γνωστού τραγουδιστή αποκάλυψε ότι πρόσφατα είχε μία αποβολή…

Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης και η 26χρονη σύζυγός του πραγματοποίησαν την τελετή στο Αγράρι της Μυκόνου. Το απόγευμα της Τετάρτης, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από το μυστήριο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το αγοράκι τους. Παράλληλα προέβη και σε μία προσωπική εξομολόγηση, αναφέροντας ότι ήταν ξανά έγκυος αλλά έχασε το μωράκι που κυοφορούσε.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας.

Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο… η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 9,5 μηνών γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα πήρε το όνομα Βασίλης από τον πατέρα του τραγουδιστή και η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία ήταν και μία από τους νονούς του μικρού. Νονοί ήταν επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

«Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.