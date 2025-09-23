Συγκλονίζει ο Αλέκος Συσσοβίτης για τη μητέρα του: Πήγαινα από μωρό μαζί της στους γιατρούς

Εξομολογητική ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέκος Συσσοβίτης στον Alpha. Αφορμή της συζήτησης στάθηκε η πρεμιέρα της νέας ιστορικής σειράς «Porto Leone» την Τρίτη (23.09.2025), όπου πρωταγωνιστεί.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα», ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε με ειλικρίνεια για την ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μητέρα του, κάνοντας λόγο για «παθολογική εξάρτηση», καθώς όπως είπε, η σύνδεσή τους ήταν τόσο ισχυρή που ξεπερνούσε τα συνηθισμένα όρια.

«Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από τη μάνα. Από μωρό παιδί πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου στους γιατρούς, οπότε έκανα μία έμμεση σπουδή σε αυτό που λέγεται ψυχολογία. Δεν ήταν δυνατόν μέσα από αυτήν την παθολογική εξάρτηση και αγάπη που είχα μαζί με τη μητέρα μου να μπορέσω να ”κόψω” αυτό το συναίσθημα -δεν μπορείς να ”κόψεις” τα συναισθήματά σου- και να κάνω τη δική μου πορεία στην Αμερική. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν καθαρά επιλογή μου, ήταν αν θέλεις μία επιταγή από τη δυαδική μας σχέση», εξομολογήθηκε ο δημοφιλής πρωταγωνιστής.

Στη συνέχεια και αναφερόμενος στην ασθένεια της μητέρας του από Αλτσχάιμερ, ο Αλέκος Συσσοβίτης είπε: «Το αλτσχάιμερ είναι πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια και ραγδαία αναπτυσσόμενη. Είναι καμιά φορά πιο δύσκολο γι’ αυτόν που είναι δίπλα στον άνθρωπο που το βιώνει. Όταν περνούν αυτά τα κύματα, αυτό που μένει είναι ένα πολύ βαθύ συναίσθημα. Και νομίζω ότι όλοι κερδίζουμε από αυτό, ακόμα και όσοι ταλαιπωρούνται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν αλτσχάιμερ. Μαθαίνουν πολλά για τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και για τη ζωή».