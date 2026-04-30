Συγκλονίζει ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη: «Μου είχε πει ότι ήθελε να ζήσει»

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο προσωπικό της γιατρός, Σωτήρης Αδαμίδης, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Σωτήρης Αδαμίδης, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παχυσαρκίας, Μεταβολικού Συνδρόμου και Διαβήτη μίλησε στην Μάγδα Τσέγκου και εξομολογήθηκε τι του είχε πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη πριν φύγει από τη ζωή. Η συνέντευξή του προβλήθηκε την Πέμπτη (30.04.2026) στην εκπομπή «Happy Day».

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία έσπασε κάθε δημοτικότητα, και φυσικά ήταν μια αξέχαστη, για μένα, εμπειρία ζωής. Την οποία τη θυμάμαι σαν τώρα. Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα ένα βράδυ “θέλετε κάτι άλλο κυρία Βουγιουκλάκη;”. Μου λέει “να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω”. Συγκλονιστικό… Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο, θυμάμαι», εξομολογήθηκε ο Σωτήρης Αδαμίδης

«Θυμάμαι είχε διψάσει να με κεράσει κιόλας από ένα νεραντζάκι που είχε φτιάξει η ίδια. Και το οποίο ένα βράδυ πάλι, μου λέει “θέλω να σε κεράσω κάτι που το έχω φτιάξει εγώ”. Πήγα εγώ να το πάρω στο χέρι, νομίζοντας ότι θα το πάρω μόνος μου, αλλά μου λέει “Όχι, όχι, έτσι θα κοινωνήσεις”. Ήταν στιγμές συγκλονιστικές. Με όλους τους αγαπημένους της κοντά της, όλοι συνέδραμαν», ανέφερε ακόμα.

«Διδάχτηκα το ότι η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε με τίποτα να παραλειφθεί, ακόμα και στο πλαίσιο της νόσου, της σοβαρής, την οποία είχε. Και στην οποία είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, το οποίο είχε αποδώσει στην αρχή, όσον αφορά τη βασική της νόσηση, αλλά είχαμε τις επιπλοκές μετά από αυτό, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη.