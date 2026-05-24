Συναυλία Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Η εκρηκτική εμφάνιση μέσα από βίντεο – Η πρώτη ανάρτηση του συγκροτήματος

Οι Iron Maiden αποζημίωσαν τους θαυμαστές τους στην Ελλάδα με μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου. Μπροστά σε 50.000 και πλέον θεατές ερμήνευσαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και ανέβασαν το θερμόμετρο στα ύψη. Το ιστορικό βρετανικό συγκρότημα επέλεξε τη χώρα μας για την έναρξη της περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026», με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας στη μουσική σκηνή.

Λίγο πριν από τις 20:40, από τα ηχεία του σταδίου ακούστηκε το κλασικό «Doctor Doctor», με χιλιάδες θεατές να συμμετέχουν τραγουδώντας πριν ακόμη εμφανιστεί η μπάντα στη σκηνή. Λίγα λεπτά αργότερα, τα φώτα στο ΟΑΚΑ έσβησαν και οι Iron Maiden μπήκαν δυναμικά με το «Murders in the Rue Morgue», μέσα σε πραγματική αποθέωση. Η συναυλία είχε μόλις ξεκινήσει…

Οι επιλογές για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, κινήθηκαν κυρίως γύρω από την κλασική περίοδο του συγκροτήματος, με τραγούδια όπως τα «Phantom of the Opera», «The Number of the Beast», «Powerslave», «2 Minutes to Midnight», «Run to the Hills», «The Trooper» και «Hallowed Be Thy Name» να μετατρέπουν το ΟΑΚΑ σε μία τεράστια metal χορωδία.

Ο Bruce Dickinson κράτησε αμείωτη την ένταση του show με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν άνθρωποι που στα 66 τους τρέχουν πάνω στη σκηνή περισσότερο απ’ όσο οι περισσότεροι από εμάς μέσα στην εβδομάδα.

Ο Steve Harris βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο με το χαρακτηριστικό μπάσο του να δίνει τον παλμό της βραδιάς, ενώ τα visual effects, το μεγάλο video wall και φυσικά οι εμφανίσεις του Eddie επί σκηνής έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη θεατρικότητα στο live.

Στο «The Trooper», ο Eddie εμφανίστηκε ντυμένος Βρετανός στρατιώτης προκαλώντας πανδαιμόνιο στο κοινό, ενώ το encore περιλάμβανε τα «Aces High», «Fear of the Dark» και «Wasted Years», με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το ελληνικό κοινό περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή μήπως ακούσει το «Alexander the Great», ειδικά από τη στιγμή που η ευρωπαϊκή περιοδεία ξεκινούσε από την Αθήνα. Ο Bruce Dickinson μάλιστα φρόντισε να τρολάρει το κοινό πριν από το «Infinite Dreams», λέγοντας: «No, it’s not Alexander the Great», προκαλώντας γέλια και αποδοκιμασίες από τους φανατικούς των Maiden.

Σε ανάρτηση μετά τη συναυλία, οι Iron Maiden έγραψαν: «Ευχαριστούμε Αθήνα! Τι ξεκίνημα για την παγκόσμια περιοδεία μας το 2026…»), συνοδεύοντας τα λόγια τους με εικόνες και στιγμιότυπα από τη βραδιά.

Για τους Iron Maiden, η εμφάνιση στην Αθήνα είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η σχέση τους με το ελληνικό κοινό κρατά εδώ και δεκαετίες και κάθε επιστροφή τους μοιάζει περισσότερο με επανένωση παρά με μια απλή συναυλία. Η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων να τραγουδούν μαζί κάτω από τα φώτα του ΟΑΚΑ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί το συγκρότημα παραμένει, μισό αιώνα μετά την ίδρυσή του, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της heavy metal μουσικής.