Ο Κλιντ Χιλ υπηρέτησε ως σωματοφύλακας της Τζάκι Κένεντι από το 1960-1964 και ήταν στην προεδρική λιμουζίνα στο Ντάλας εκείνη τη μοιραία μέρα στο Ντάλας όταν πυροβολήθηκε ο Τζον Κένεντι. Η ιδέα του νέου του βιβλίου ξεκίνησε με αφορμή ένα ξεχασμένο μαύρο μπαούλο γεμάτο αναμνήσεις από τον Λευκό Οίκο.

Στο σεντούκι, υπήρχαν πολλά μικροαντικείμενα με την προεδρική σφραγίδα, αλλά και χειρόγραφες σημειώσεις από τους προέδρους Τρούμαν και Αϊζενχάουερ, και δώρα από τους Κένεντι, καθώς και φωτογραφίες από ταξίδια σε όλο τον κόσμο, με την Τζάκι Κένεντι. Έτσι του ήρθε η ιδέα να εκδώσει ένα ακόμα βιβλίο από τις εμπειρίες του.

Την τελευταία δεκαετία, άρχισε να μοιράζεται αναμνήσεις από την εποχή του με το προεδρικό ζεύγος της Αμερικής. Το βιβλίο του «Five Days in November» εξιστορεί τη δολοφονία του Κένεντι και την κηδεία του. Το «Five Presidents» αποκαλύπτει το πλήρες εύρος της καριέρας του στις μυστικές υπηρεσίες υπό πέντε διοικήσεις και το «Mrs. Kennedy and Me» αφηγείται τη στενή σχέση του με την Τζάκι Κένεντι.

In the new book “My Travels with Mrs. Kennedy,” former Secret Service agent Clint Hill details his time with the first lady Jacqueline Kennedy. @jacobsoboroff shares their story. pic.twitter.com/qblRYwVFDU