Τamayo Perry: Νεκρός από επίθεση καρχαρία ηθοποιός της ταινίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής»

Τραγικό τέλος είχε ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και λάτρης wind surfing Ταμάγιο Πέρι (Τamayo Perry) μετά από επίθεση που δέχτηκε από καρχαρία.

O 49χρονος ηθοποιός Ταμάγιο Πέρι έγινε γνωστός για το ρόλο του στην ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά». Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (23.06.2024) μετά από επίθεση καρχαρία, ενώ έκανε σέρφινγκ στο νησί Οάχου της Χαβάης.

Αυτόπτης μάρτυρας ανάφερε ότι είδε το θύμα να επιπλέει έχοντας βαριά τραύματα στο σώμα του, αλλά όταν έφτασε βοήθεια ήταν ήδη αργά.

Οι ναυαγοσώστες ανέσυραν το σώμα του Πέρι και τον μετέφεραν στην ακτή με τζετ σκι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Surfing legend Tamayo Perry, 49, is killed in shark attack in Hawaii: Pirates of the Caribbean and Blue Crush star’s body washed up with an arm and leg missing https://t.co/FxUqgM6GhH pic.twitter.com/XI9utvjrpJ