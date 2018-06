Από τις πιο καλοντυμένες της βραδιάς ήταν και στα MAD VMA 2018 by Coca-Cola and McDonald’s τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και on stage. Η Τάμτα επέλεξε ιδιαίτερα look για την μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής που κέρδισαν τις εντυπώσεις και έγιναν θέμα συζήτησεις σε όλες τις συζητήσεις αναφορικά με την λαμπερή βραδιά. Ο φωτογραφικός φακός του TLIFE την απαθανάτισε κατά τη διάρκεια των βραβείων να ποζαρέι στο κόκκινο χαλί και με τον Mikolas Josef