Τάνια Μπρεάζου: Όταν προσεύχομαι δεν λέω «Αχ Θεέ μου, μην μου δώσεις δυσκολίες ή να είναι όλα ρόδινα»

«Είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον να έχεις δυσκολίες, να ξεπερνάς εμπόδια» εξηγεί η Τάνια Μπρεάζου
Τάνια Μπρεάζου
Τάνια Μπρεάζου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στα παιδικά της χρόνια και στα δώρα που αισθάνεται πως έλαβε από τον Θεό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Τάνια Μπρεάζου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού “Instyle” και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου. 

“Όταν ήμουν μικρή και τραγουδούσα σε σχολικές γιορτές και γενικά στους φίλους μου, όλοι ρωτούσαν τους γονείς μου: “Μα καλά, ποιος από τους δυο τραγουδάει; Από πού το πήρε το χάρισμα;”. Και ο πατέρας μου έλεγε πάντα: “Δεν το πήρε από κανέναν, από τον Θεό”. Και το πιστεύω αυτό, ότι είναι δώρο” ομολογεί η Τάνια Μπρεάζου.

Πολλά δώρα σου έδωσε ο Θεός. Σου έδωσε φωνάρα, σου έδωσε ομορφιά, είσαι καλό παιδί από ό,τι λένε όλοι οι γύρω σου. Είσαι κούκλα, ταλαντούχα και Τοξότης, που ως γνωστόν οι Τοξότες με κυβερνήτη τον Δία, τον πλανήτη της τύχης, είναι τυχεροί άνθρωποι.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που σκέφτομαι “πως τη γλίτωσα εκεί;” ή “πόσο τυχερή ήμουν εκείνη τη στιγμή”. Και μετά λέω, μήπως είναι το ζώδιο μου; Γιατί όντως η τύχη είναι μαζί μου.

Ωραία τα λέμε όλα αυτά χαριτολογώντας. Ήταν όμως όλα εύκολα στην πορεία σου;

Όχι.

Δεν θα έπρεπε με όλα αυτά τα εφόδια;

Να σου πω κάτι; Νιώθω ότι, επειδή όντως συνάντησα δυσκολίες στην πορεία μου, αυτός είναι και ο λόγος που το χαίρομαι ακόμα πιο πολύ αυτό που κατάφερα κι αυτό που θέλω να καταφέρω. Δηλαδή όταν προσεύχομαι δεν λέω: “Αχ Θεέ μου, μην μου δώσεις δυσκολίες ή να είναι όλα ρόδινα”. Είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον να έχεις δυσκολίες, να ξεπερνάς εμπόδια και να προχωράς, γιατί όλο αυτό το θεωρώ πρόκληση.

