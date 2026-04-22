Τάσος Ιορδανίδης: «Ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν» – Το αντίο του ηθοποιού και της Θάλειας Ματίκα

Ο Στέφανος Ληναίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών και δύο αγαπημένοι του συνεργάτες, ο Τάσος Ιρδανίδης και η Θάλεια Ματίκα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο θέατρό του, Άλφα – Ληναίος – Φωτίου, ανεβάζοντας επιτυχημένες παραστάσεις, τον αποχαιρέτησαν δημοσίως με συγκινητικό τρόπο.
Λίγη ώρα μετά τη ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης του θανάτου του Στέφανου Ληναίου από την κόρη του, ο Τάσος Ιορδανίδης έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον χαρισματικό καλλιτέχνη που δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Το δικό της «αντίο» είπε στον σπουδαίο ηθοποιό κα η Θάλεια Ματίκα.
«-Τάσο μου…
-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;
-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…
-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!
-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;
-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…
-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε-ένα πλασματάκι-έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!
Ακολουθούσε συζήτηση εφ’όλης της ύλης!
Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες.
Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…
– Τη Θάλεια και τα μάτια σου!
-Μην αγχώνεστε, εννοείται!
-Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!
Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι!
Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.
Ευγνώμων-ες!
Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα!
Κύριε Στέφανε… Μην αγχώνεστε, εννοείται!
Τα φιλιά μας, την αγάπη μας», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στην ανάρτησή του.
Τη συγκινητική δημοσίευση του Τάσου Ιορδανίδη έκανε repost και η Θάλεια Ματίκα.
«Καλό ταξίδι», έγραψε λακωνικά η γνωστή ηθοποιός για τον θάνατο του Στέφανου Ληναίου.