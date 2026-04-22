Τάσος Ιορδανίδης: «Ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν» – Το αντίο του ηθοποιού και της Θάλειας Ματίκα

Οι δύο ηθοποιοί «στεγάζονται» εδώ και χρόνια στο θέατρο του αξέχαστου καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή
H Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης / NDP PHOTO

Ο Στέφανος Ληναίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών και δύο αγαπημένοι του συνεργάτες, ο Τάσος Ιρδανίδης και η Θάλεια Ματίκα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο θέατρό του, Άλφα – Ληναίος – Φωτίου, ανεβάζοντας επιτυχημένες παραστάσεις, τον αποχαιρέτησαν δημοσίως με συγκινητικό τρόπο.

Λίγη ώρα μετά τη ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης του θανάτου του Στέφανου Ληναίου από την κόρη του, ο Τάσος Ιορδανίδης έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον χαρισματικό καλλιτέχνη που δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Το δικό της «αντίο» είπε στον σπουδαίο ηθοποιό κα η Θάλεια Ματίκα. 

«-Τάσο μου…

-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;

-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…

-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!

-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;

-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…

-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε-ένα πλασματάκι-έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!

Ακολουθούσε συζήτηση εφ’όλης της ύλης!

Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες.

Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…

– Τη Θάλεια και τα μάτια σου!

-Μην αγχώνεστε, εννοείται!
-Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!

Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι!
Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.

Ευγνώμων-ες!

Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα!

 
 
 
 
 
Κύριε Στέφανε… Μην αγχώνεστε, εννοείται!

Τα φιλιά μας, την αγάπη μας», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στην ανάρτησή του. 

Τη συγκινητική δημοσίευση του Τάσου Ιορδανίδη έκανε repost και η Θάλεια Ματίκα.

H ανάρτηση της Θάλειας Ματίκα

«Καλό ταξίδι», έγραψε λακωνικά η γνωστή ηθοποιός για τον θάνατο του Στέφανου Ληναίου. 

