Τάσος Ιορδανίδης: «Ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν» – Το αντίο του ηθοποιού και της Θάλειας Ματίκα

Ο Στέφανος Ληναίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών και δύο αγαπημένοι του συνεργάτες, ο Τάσος Ιρδανίδης και η Θάλεια Ματίκα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο θέατρό του, Άλφα – Ληναίος – Φωτίου, ανεβάζοντας επιτυχημένες παραστάσεις, τον αποχαιρέτησαν δημοσίως με συγκινητικό τρόπο.

Λίγη ώρα μετά τη ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης του θανάτου του Στέφανου Ληναίου από την κόρη του, ο Τάσος Ιορδανίδης έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον χαρισματικό καλλιτέχνη που δε βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Το δικό της «αντίο» είπε στον σπουδαίο ηθοποιό κα η Θάλεια Ματίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«-Τάσο μου…

-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;

-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!

-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;

-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…

-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε-ένα πλασματάκι-έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!

Ακολουθούσε συζήτηση εφ’όλης της ύλης!

Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες.

Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…

– Τη Θάλεια και τα μάτια σου!

-Μην αγχώνεστε, εννοείται!

-Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!

Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι!

Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.

Ευγνώμων-ες!

Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα!

View this post on Instagram A post shared by Tasos Anastasios Iordanidis (@iordanidis_tasos)

Κύριε Στέφανε… Μην αγχώνεστε, εννοείται!

Τα φιλιά μας, την αγάπη μας», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στην ανάρτησή του.

Τη συγκινητική δημοσίευση του Τάσου Ιορδανίδη έκανε repost και η Θάλεια Ματίκα.

«Καλό ταξίδι», έγραψε λακωνικά η γνωστή ηθοποιός για τον θάνατο του Στέφανου Ληναίου.