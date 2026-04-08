Τάσος Χαλκιάς: Έτρωγα μπουνιές από τον πατέρα μου, αλλά με βάραγε από αγάπη, δεν είμαι κακοποιημένος

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για το ξύλο που «έφαγε» από τον πατέρα του όταν ήταν μικρός και εξήγησε τον λόγο που δε θεωρεί ότι είναι κακοποιημένος.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) και μίλησε για τον πόνο που αποτελεί για εκείνον τον πυρήνα του ταλέντου του στη σκηνή. Όπως είπε ο Τάσος Χαλκιάς ο πρωταρχικός πόνο της ζωής του προερχόταν από το ξύλο που του έριχνε ο πατέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκείνο το στοιχείο στο οποίο κατέληξα ότι μπορεί να αποτελεί τον πυρήνα τουλάχιστον του δικού μου ταλέντου, θεωρώ ότι είναι μία λέξη πολύ σπουδαία και σημαντική: ο πόνος. Ο παντός είδους πόνος», είπε αρχικά.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε: «Ο πρωταρχικός πόνος μου ήταν κυρίως σωματικός και προερχότανε από το ξύλο που έτρωγα απ’ τον πατέρα μου. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα. Όταν έτρωγα μία γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα. Παιδί ήμουνα, 12, 14, 15 χρονών. Δικαίως, συνέβαινε. Ήταν μια εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο».

«Επιμένουνε, “α, κακοποιήθηκε αυτό το παιδί και κακοποιήθηκε” και τα λοιπά. Έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε! Γιατί ο μέντορας, ο πατέρας μου έπρεπε να μου δώσει ξύλο», είπε ακόμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα εξήγησε την κοσμοθεωρία της με την οποία δικαιολογεί τις πράξεις του πατέρα του.

«Εκείνη την εποχή, δεν ήταν εύκολο να πηγαίνεις στο σπίτι, να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά και να ξέρεις ότι 4 ώρες θα κοιμηθείς και μετά θα φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειά, μες στη μούτζουρα, μες στα πλοία, μες στα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει “Ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό, ο Γιαννάκος έκανε πάλι εκείνο, και η Ηλιάνα δεν διάβασε”», δήλωσε ο Τάσος Χαλκιάς, υπογραμμίζοντας: «Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Λέει “Πάρε μία από δω, πάρε και μία από κει για να μην το ξανακάνεις, πάρε και συ άλλη μία, άντε καληνύχτα, κοιμάμαι τώρα γιατί έχω άλλη τόση δουλειά”. Τι να κάνει ο άνθρωπος;».

«Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου δεν με δέρνει γιατί γουστάρει να με δέρνει; Με έδειρε ένας δάσκαλος στο σχολείο και πήγε ο πατέρας μου στο καφενείο μέσα, τον βρήκε, τον βούτηξε από τη γραβάτα, τον σήκωσε πάνω και του λέει “αυτόν εδώ τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.