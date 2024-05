Τέιλορ Σουίφτ: Εκκλησιαστική λειτουργία υπό τους ήχους της ποπ σταρ σε γερμανική εκκλησία

Ποιος θα το περίμενε θεία λειτουργία σε εκκλησία θα γινόταν sold out με ήχους από την παγκόσμια σταρ, Τέιλορ Σουίφτ.

Σε προτεσταντική εκκλησία στη Γερμανία τελέστηκαν δύο λειτουργίες με θέμα τη Τέιλορ Σουίφτ με στόχο να προσελκυστούν νεαροί πιστοί στα στασίδια.

Στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος (Heiliggeistkirche) που ανεγέρθηκε πριν από 600 χρόνια στη Χαϊδελβέργη, στη νοτιοδυτική Γερμανία τελέστηκαν δύο ειδικές λειτουργίες το Σαββατοκύριακο με τη μουσική της Αμερικανίδας σούπερ σταρ της ποπ για να υπάρξει έμπνευση για θρησκευτική συζήτηση και προβληματισμό.

Και για τις 423 θέσεις έγιναν γρήγορα κρατήσεις από άτομα που ενθουσιάστηκαν να συμμετάσχουν στην πειραματική εκδήλωση με τίτλο «Anti-Hero – Church Service Taylor Swift».

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι ιερείς της εκκλησίας του Αγίου Πνεύματος αποφάσισαν να τελέσουν δεύτερη λειτουργία για να καλωσορίσει όσο το δυνατόν περισσότερους πιστούς.

Η Σουίφτ είχε χριστιανική ανατροφή έχοντας μεγαλώσει στη «Βιβλική Ζώνη» του αμερικανικού Νότου, στο Τενεσί. Οι νοτιοανατολικές και νοτιοκεντρικές Πολιτείες είναι γνωστές ως κοινωνικά συντηρητικές και θεολογικά ευαγγελικές.

Ο πάστορας του ναού Κρίστοφ Ελσίπεν δήλωσε στη γερμανική έκδοση της Deutsche Welle: «Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος ήταν πάντα ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής. Γι’ αυτό μια θρησκευτική λειτουργία ποπ μουσικής ταιριάζει τόσο τέλεια».

«Με αυτή, δίνουμε χώρο στα ερωτήματα και τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά».

Στη λειτουργία ακούστηκαν τα πιο γνωστά τραγούδια της Σουίφτ “Shake It Off” και το πιο θρησκευτικού περιεχομένου “Must Be Something More”.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο πάστορας της ενορίας Βιντσέντζο Πετράκα αναγνώρισε ότι τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ είναι ανοιχτά σε ερμηνεία, αλλά τόνισε τα έντονα χριστιανικά μηνύματα που ενσωματώνει στις επιτυχίες της, καθώς και την επιλογή της να αναφέρεται σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Την τελευταία δεκαετία η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στα τραγούδια της αναφέρεται σε θέματα δικαιωμάτων των γυναικών, ρατσισμού και ισότητας των φύλων.