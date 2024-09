Τέιλορ Σουίφτ: Σάρωσε με ρεκόρ στα MTV Video Music Awards και έστειλε νέο μήνυμα για τις εκλογές στις ΗΠΑ

Η Τέιλορ Σουίφτ σάρωσε στα βραβεία του MTV και λίγο αργότερα έστειλε νέο μήνυμα για τις εκλογές στις ΗΠΑ. «Αν είστε 18, εγγραφείτε για να ψηφίσετε».

Η Τέιλορ Σουίφτ τερμάτισε στην βραδιά απονομής των MTV Video Music Awards με ρεκόρ βραβείων και έχει πλέον συνολικά 30 έπαθλα. Η Σουίφτ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την προσωπική της συλλογή κατά επτά βραβεία ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 26 βραβείων που διατηρούσε ως σόλο καλλιτέχνιδα η Beyoncé. Ως μέλος των Destiny’s Child και με τον Jay-Z ως The Carters, η Beyoncé έχει 30 νίκες που την κατατάσσουν στην ίδια θέση με την Τέιλορ Σουίφτ.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς πέντε φορές. Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της ευχαρίστησε τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι και του έπλεξε το εγκώμιο.

«Το θέμα είναι ότι αυτό το βίντεο – φαίνεται πολύ λυπηρό όταν το βλέπεις, αλλά στην πραγματικότητα ήταν το πιο διασκεδαστικό βίντεο που είχαμε κάνει», είπε η τραγουδίστρια και πρόσθεσε:

«Κάτι που θα θυμάμαι πάντα είναι ότι όταν τελείωνε μια λήψη και έλεγα “cut”και τελειώναμε με τη λήψη, πάντα άκουγα σαν κάποιος να ζητωκραυγάζει από την άλλη άκρη του στούντιο όπου γυρίζαμε, και αυτό το ένα άτομο ήταν ο σύντροφός μου, ο Τράβις Κέλσι».

Taylor Swift thanks her boyfriend Travis Kelce during her acceptance speech for video of the year at the 2024 #VMAs pic.twitter.com/7VbsBs1ohZ

«Ό,τι αγγίζει αυτός ο άνθρωπος μετατρέπεται σε ευτυχία, διασκέδαση και μαγεία, oπότε, θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί θα το θυμάμαι για πάντα», κατέληξε η πολυβραβευμένη σταρ.

Our Chairman Taylor Swift extends her record for most #VMAs Video of the Year wins with her FIFTH for “Fortnight” with Post Malone! 👏 pic.twitter.com/DR4KsdAf5Y