Τέιλορ Σουίφτ: Συνελήφθη ο stalker της στη Γερμανία – Απειλούσε και τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι

Ένας ύποπτος άνδρας που παρακολουθούσε και είχε απειλήσει την Τέιλορ Σουίφτ και τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι, συνελήφθη στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας.

Ο 34χρονος Αμερικανός stalker, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, είχε εισιτήριο για το σόου της Τέιλορ Σουίφτ, στις 17 Ιουλίου στο Veltins-Arena στη Γερμανία. Ο ίδιος ανέβαζε στα social media απειλές κατά της γνωστής τραγουδίστριας και του συντρόφου της Τράβις Κέλσι, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του, την ώρα που έμπαινε στο χώρο της συναυλίας.

Ο άνδρας θα παραμείνει υπό κράτηση για όλη τη διάρκεια του Eras Tour στην πόλη και θα αφεθεί ελεύθερος σήμερα Σάββατο 20 Ιουλίου.

Οι αρχές τόνισαν ότι δεν υπήρχε ποτέ κανένας κίνδυνος για τη Swift, του Kelce ή τους 60.000 θαυμαστές που ήταν παρόντες για το Παράσταση 17 Ιουλίου.

Taylor Swift’s alleged stalker accused of threatening Travis Kelce was arrested at her Eras Tour stop in Germany. pic.twitter.com/9Zd7dPISnS