«Θα ήθελα να μαγειρέψω στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ κανένα ντολμαδάκι», είπε ο Πέτρος Συρίγος

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο γνωστός σεφ Πέτρος Συρίγος που απολαμβάνουμε κάθε πρωί τηλεοπτικά στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε να μαγειρέψει για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο τηλεοπτικός μάγειρας αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου και την Ελένη Μενεγάκη, ενώ ταυτόχρονα ο Πέτρος Συρίγος υπογράμμισε ότι το φαγητό που θα ήθελε να ετοιμάσει για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι ντολμαδάκια.

Παράλληλα, ο Πέτρος Συρίγος μιλώντας για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, αποκάλυψε ότι ο ίδιος προκάλεσε την παρουσία του στην εκπομπή της!

«Εγώ έστειλα μήνυμα, εγώ έστειλα μήνυμα στο Facebook της εκπομπής. Μόνος μου τελείως. Λέω “θα πάω εκεί”. Και έστειλα μήνυμα, μου απάντησαν, πέρασα από casting και μετά ξεκίνησε μία πορεία», είπε.

«Περίεργο φαγητό δεν ζήταγε η Ελένη. Έκανε παραγγελίες. Ήθελε τα ζυμαρικά της, ζητούσε ανάλογα την όρεξή της, αλλά αυτό ήτανε κάτι που μου έδινε ώθηση για να μπαίνω κουζίνα, να φτιάχνω, να φτιάχνω…» δήλωσε ακόμα για τη λαμπερή παρουσιάστρια που απέχει τα τελευταία χρόνια από τη «μικρή οθόνη».

Στην ερώτηση αν γνωρίζει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο σεφ είπε ότι δεν την ξέρει προσωπικά, αλλά θα ήθελε να τη συναντήσει και να της μαγειρέψει παραδοσιακά φαγητά, όπως ντολμαδάκια.

«Τώρα που είναι και πρόσωπο των ημερών θα ήθελα να της μαγειρέψω και να της φτιάξω κανένα ντολμαδάκι», ανέφερε προσθέτοντας: «Κάτι ελληνικό θα φτιάξουμε. Τι θα φτιάξουμε;».

Επίσης, δήλωσε ότι αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε Ελένη Μενεγάκη, Φαίη Σκορδά και Κατερίνα Καινούργιου, θα επέλεγε στη σημερινή του συνεργάτιδα.

«Αυτό που ζω τώρα με την Κατερίνα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι θα συνέχιζα την πορεία μου με την Κατερίνα», δήλωσε.

τέλος, ο Πέτρος Συρίγος μίλησε και για τη φετινή σεζόν, σχολιάζοντας ότι ξεκίνησε πολύ όμορφα.

«Είναι πάρα πολύ γούρικη χρονιά. Είναι πολύ καλή χρονιά, την έχω μες στην καρδιά μου την Κατερίνα Καινούργιου», είπε.

«Τρώει συνέχεια. Το ότι τρώει, τρώει. Αλλά και κάτι να μου ζητήσει, μπορεί να μου πει “βρε συ Πέτρο, ένα κομματάκι ψωμάκι, λίγο κάτι”, έτσι κάτι να βάλει στο στομάχι της», πρόσθεσε χαριτολογώντας για την εγκυμονούσα παρουσιάστρια.