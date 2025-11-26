Θοδωρής Μαραντίνης: «Επιτέλους, είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή, δεν είμαι καλόγηρος»

Εξομολογητική διάθεση είχε ο Θοδωρής Μαραντίνης όταν κλήθηκε να παραχωρήσει κάποιες νέες τηλεοπτικές δηλώσεις και παραδέχτηκε ότι είναι πολύ καλά στην προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός τραγουδιστής και πρώην σύζυγός της Σίσσυς Χρηστίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τα όσα είπε μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025). Μάλιστα, ο Θοδωρής Μαραντίνης όταν ερωτήθηκε αν είναι σε σχέση απάντησε όλο νόημα ότι δεν είναι… καλόγηρος.

«Σίγουρα, δεν είμαι έτοιμος να μην κάνω το επόμενο βήμα στην προσωπική μου ζωή. Είμαι πάρα πολύ καλά. Επιτέλους. Αυτό είναι το σημαντικό και εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση», είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν βρίσκεται σε κάποια σχέση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε, «Σίγουρα, δεν είμαι καλόγερος».

«Νιώθω γέρος», απάντησε όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πώς νιώθει που σύντομα ο μεγάλος του γιος θα φύγει για σπουδές.

Αντίθετη από εκείνη του Θοδωρή Μαραντίνη είναι η στάση ζωής της Σίσσυς Χρηστίδου μετά το διαζύγιό τους, καθώς εκείνη είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει στο πλάνο της να εντάξει κάποιον σύντροφο στο δικό της σπίτι.

«Στο δικό μου μυαλό η οικογένεια είναι αυτή, δεν υπάρχει πλάνο να μεγαλώσει η οικογένεια μου ή να ενταχθεί κάποιος (σ.σ. σύντροφος). Δεν μπορώ να σκεφτώ να μπει κάποιος άλλος άντρας μέσα στο σπίτι μας. Δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Το σπίτι είναι η εστία μου. Μπορεί κάποια σπίτι να φτάσει ένας άντρας να μπει στη ζωή μου αλλά δε θα φτάσει στα παιδιά μου», είχε πει μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου.