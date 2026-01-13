Συμβαίνει τώρα:
Θοδωρής Μαραντίνης: Οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ

«Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους», είπε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής
Για το νέο επαγγελματικό του ξεκίνημα μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης, αναφέροντας ότι ο κύκλος των Onirama κλείνει και εκείνος ετοιμάζει κάποια πράγματα μόνος του.

Ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (13.01.2026). Ο Θοδωρής Μαραντίνης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ακόμα ότι τον ενοχλεί πολύ η αδικία και η αναξιοκρατία.

«Με ενοχλεί γενικά η αδικία, είτε προς εμένα είτε προς τους δικούς μου ανθρώπους, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Η αναξιοκρατία. Νομίζω αυτά τα δύο πράγματα είναι που με ενοχλούνε πάρα πολύ», δήλωσε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Μεγαλώνοντας, γενικά ωριμάζοντας, αλλάζουν λίγο τα όριά σου και οι ανοχές σου, οπότε εκ των πραγμάτων αυτό προσαρμόζεται με βάση αυτό. Και σε μένα δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο αυτά, αλλά δε θεωρώ ότι όλο αυτό πρέπει να γίνεται πάντα δημόσια.

Για μένα έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα περίοδος με την έννοια ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι Onirama κλείνουν έναν πολύ μεγάλο κύκλο και ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ, οπότε για μένα αυτό είναι έτσι κι αλλιώς μια τεράστια αλλαγή», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

