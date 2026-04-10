Θωμαή Απέργη: «Έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους»

Με αφορμή τη συμμετοχή στον νέο κύκλο του J2US, η Θωμαή Απέργη έδωσε μία συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Η ερμηνεύτρια, Θωμαή Απέργη, μίλησε για την απόφαση να εμβαθύνει ουσιαστικά στον χώρο της ψυχολογίας αλλά και για την προοπτική να γίνει μητέρα.

Πως είναι η καθημερινότητα σας σήμερα, στον χώρο της ψυχικής υγείας;

Το πρωί βρίσκομαι στη Νευροψυχιατρική Κλινική “Παναγία Γρηγορούσα”, όπου αποκτώ κλινική εμπειρία, κυρίως σε περιστατικά με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του Αιγινητείου, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πρόγραμμα στη χώρα για τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

Είναι κάτι που διεκδίκησα με πολλή προσπάθεια, γιατί για μένα η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά εξαιρετικά δομημένο πλαίσιο, που με εξελίσσει ουσιαστικά τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Θα θέλατε να δημιουργήσετε οικογένεια;

Είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή. Έχω απελευθερωθεί από την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Για μένα η δημιουργία οικογένειας συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν θα το επιλέξω απλώς για να συμβεί.

Παράλληλα, αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη του να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Γι’ αυτό και, αν δεν προκύψει μια τέτοια συνθήκη, έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους – ακόμα και μόνη μου.