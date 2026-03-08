Θωμαή Απέργη: Παθαίνω κρίσεις επιληψίας από τα 18 μου, συνέρχομαι μόνη μου, αλλά έχω απώλεια συνείδησης

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η Θωμαή Απέργη, που συμμετέχει φέτος στο J2US, αποκαλύπτοντας ότι εδώ και χρόνια παθαίνει επιληπτικές κρίσεις και μάλιστα το 2018 χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Η όμορφη τραγουδίστρια μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη και αναφέρθηκε εκτενώς στην επιληψία, από την οποία πάσχει από τα 18 της χρόνια. Όπως τόνισε η Θωμαή Απέργη μετά την κάθε κρίση, έχει απώλεια συνείδησης.

«(σ.σ. Παθαίνω κρίσεις επιληψίας από τα 18 μου). Αυτή η ασθένεια με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμα περισσότερο ότι όλοι οι άνθρωποι, όποιοι και αν είμαστε, έχουμε τις ίδιες πιθανότητες να εκτεθούμε σε οτιδήποτε. Έμαθα να εκτιμώ ακόμα περισσότερο τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη. Μου δίδαξε να αξιοποιώ τον χρόνο μου με όση μεγαλύτερη προσοχή γίνεται.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ξέρω καλύτερα τον εαυτό μου, νιώθω περήφανη για το πώς έχω πορευτεί και τις επιλογές που έχω κάνει. Η επιληψία είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Κάθε μέρα ξυπνάς με τον φόβο του τι μπορεί να συμβεί. Αυτό τον φόβο έχω καταφέρει κάπως να τον βάλω στην άκρη για να ζήσω. Να μη χάσω τη ζωή και τις στιγμές της. Να μη ζω κλειδωμένη στον φόβο», εξομολογήθηκε η Θωμαή Απέργη.

«Συνέρχομαι μόνη μου, αλλά εγώ έχω απώλεια συνείδησης. Για λίγα λεπτά δεν ξέρω πού βρίσκομαι και ποια είμαι. Σαν να γίνεται restart. Έπειτα από λίγο αρχίζω και θυμάμαι πάλι. Με κλόνισε το γεγονός όταν το 2018 έπαθα αλλεπάλληλες κρίσεις επιληψίας και νοσηλεύτηκα κάποιες μέρες.

Ήταν ένα καμπανάκι και γι’ αυτό άλλαξα τρόπο ζωής. Το άγχος, η αϋπνία και οι πολύ έντονοι ρυθμοί ζωής δεν είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Πλέον είμαι πολύ προσεκτική. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ και φροντίζω καθημερινά να έχω σταθερό 8ωρο ύπνου», δήλωσε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια.