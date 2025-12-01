Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ενέργεια της ημέρας σε γλυκαίνει και σε ηρεμεί. Στρέφεσαι σε πρόσωπα που εμπιστεύεσαι, γιατί μια κουβέντα μπορεί να σου δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για μια κατάσταση.

Αισθάνεσαι πιο δεκτικός/ή στο να ακούσεις, να μάθεις και να συγχωρήσεις. Τα πράγματα μαλακώνουν και η καρδιά σου ανοίγει πιο εύκολα. Ένα θέμα που σε άγγιζε συναισθηματικά παίρνει καλύτερη τροπή.

Δίδυμοι: Η μέρα σου δίνει έμπνευση και δημιουργική διάθεση. Σκέψεις, ιδέες και μικρές διασυνδέσεις με τους γύρω σου οδηγούν σε συμπεράσματα που χθες δεν έβλεπες.

Νιώθεις πιο χρήσιμος/η και πιο ικανός/ή να διαχειριστείς την καθημερινότητα με απλότητα. Ένα θέμα στη δουλειά ή στις υποχρεώσεις «κουμπώνει» όμορφα και σου δίνει μια αίσθηση προόδου.

Καρκίνος: Ξεκινά για εσένα μια πιο ζεστή και τρυφερή μέρα. Η καρδιά σου χαλαρώνει και αφήνεις πίσω μια ένταση που κουβαλούσες. Νιώθεις ότι μπορείς να εκφραστείς πιο αυθόρμητα, χωρίς φόβο παρεξήγησης.

Η διαίσθησή σου λειτουργεί υπέρ σου, ειδικά σε θέματα συναισθηματικής φύσης. Μια όμορφη στιγμή, μια συνάντηση ή μια είδηση μπορούν να γεμίσουν τη μέρα σου χρώμα.

Λέων: Η μέρα έχει άνεση και τρυφερότητα. Νιώθεις πιο κοντά σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σου ή βλέπεις μια κατάσταση με πιο ήρεμη ματιά. Οτιδήποτε σε προβλημάτιζε χάνει την έντασή του.

Έρχεται μια αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Κάνεις μικρά βήματα που ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου και σε βοηθούν να νιώσεις έτοιμος/η για κάτι νέο.

Παρθένος: Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα. Λες αυτό που νιώθεις χωρίς να το υπεραναλύεις και οι άλλοι σε καταλαβαίνουν πιο εύκολα.

Μια κουβέντα ή μια παρατήρηση μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια λύση που σου ξέφευγε. Ό,τι σε πίεζε φαίνεται πιο διαχειρίσιμο. Η μέρα σε κάνει πιο ζεστό/ή και πιο δεκτικό/ή στα συναισθήματα γύρω σου.

