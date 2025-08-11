Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα σου επιτρέπει να μπεις ομαλά σε πρόγραμμα, αλλά και να χαρείς μικρές δημιουργικές στιγμές. Αν ασχολείσαι με κάτι καλλιτεχνικό ή ερωτικό, θα νιώσεις μεγαλύτερη έμπνευση. Ένα άτομο δείχνει διακριτικά ενδιαφέρον – μην το προσπερνάς.

Δίδυμοι: Η μέρα έχει ανάγκη για εσωτερική τάξη. Αν κάτι σε μπερδεύει ή σε αναστατώνει στο σπίτι ή στην καρδιά, βρες χρόνο να ξεκαθαρίσεις μέσα σου πριν μιλήσεις. Μην επιτρέπεις σε εκκρεμότητες να διαιωνίζονται. Ο εσωτερικός σου χώρος ζητά φροντίδα.

Καρκίνος: Η επικοινωνία ευνοείται, αρκεί να είσαι ξεκάθαρος/η. Μην αφήνεις τίποτα στη μέση και μη βασίζεσαι σε υπονοούμενα. Κάποιος περιμένει να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Αν το νιώθεις, τόλμησέ το – αλλά χωρίς να βιάζεσαι.

Λέων: Η ενέργεια στρέφεται σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα. Η μέρα σε καλεί να βάλεις τάξη, να οργανωθείς και να σκεφτείς πιο ρεαλιστικά. Μια σκέψη ή συμβουλή από κοντινό άτομο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις κάτι πιο καθαρά.

Παρθένος: Η σημερινή Σελήνη φέρνει ένταση, αλλά και ευκαιρίες για να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Μην φοβηθείς να εκτεθείς – τώρα φαίνεται ποιος/α είσαι. Η μέρα βοηθά νέα ξεκινήματα και μικρές αλλαγές που φέρνουν μεγάλη διαφορά.

