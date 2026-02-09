Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, αλλά η μέρα σε προκαλεί να δεις τι πραγματικά σε στηρίζει και τι απλώς σε κρατά από συνήθεια.

Θέματα αξιών, οικονομικών ή ασφάλειας έρχονται στο προσκήνιο. Μικρές, πρακτικές κινήσεις σε βοηθούν να νιώσεις πιο σίγουρος/η και γειωμένος/η.

Δίδυμοι: Το μυαλό σου δουλεύει έντονα και οι συζητήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κάποια λόγια μπορεί να σε βάλουν σε σκέψεις ή να αποκαλύψουν μια αλήθεια που απέφευγες.

Απόφυγε να βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα και δώσε χρόνο πριν πάρεις θέση.

Καρκίνος: Το συναίσθημα βαθαίνει και σε οδηγεί να ασχοληθείς με τις προσωπικές σου ανάγκες. Υπάρχει έντονη ανάγκη για προστασία, ασφάλεια και συναισθηματικά όρια.

Μην φοβηθείς να αποσυρθείς λίγο για να ακούσεις τον εαυτό σου. Αυτό που φαίνεται αδυναμία, σήμερα είναι δύναμη.

Λέων: Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Καλείσαι να δεις πιο ώριμα τη δυναμική τους και να καταλάβεις πού χρειάζεται συμβιβασμός.

Η ανάγκη για αναγνώριση υπάρχει, όμως η ουσία βρίσκεται στην ειλικρινή ανταλλαγή και όχι στην επιβεβαίωση.

Παρθένος: Η καθημερινότητα ζητά οργάνωση και συγκέντρωση, όμως το άγχος μπορεί να σε αποσπάσει. Αν προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα τέλεια, θα κουραστείς.

Δώσε προτεραιότητες, φρόντισε το σώμα και το μυαλό σου και άφησε λίγο χώρο για ευελιξία.

