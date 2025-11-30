Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η διαίσθησή σου είναι έντονη και οι σχέσεις σου γίνονται πιο θερμές. Είσαι πιο δεκτικός/ή και οι άνθρωποι γύρω σου ανταποκρίνονται θετικά.

Μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις φωτίζονται σκέψεις και συναισθήματα που δεν είχες ακόμη αναγνωρίσει. Με την Αφροδίτη στον όγδοο οίκο σου έως 24/12, διαχειρίζεσαι βαθύτερα συναισθήματα με μεγαλύτερη ισορροπία και ωριμότητα.

Δίδυμοι: Η φαντασία σου δουλεύει δυνατά και βρίσκεις λύσεις σχεδόν προφητικά. Επαγγελματικά και θέματα υγείας ευνοούνται μέσα από απρόσμενες πληροφορίες ή χρήσιμες γνωριμίες.

Έχεις ανάγκη να δημιουργήσεις κάτι όμορφο αλλά και πρακτικό. Η Αφροδίτη ενισχύει από σήμερα τις συνεργασίες σου, κάνοντας τις σχέσεις σου πιο αρμονικές μέχρι 24/12.

Καρκίνος: Σήμερα η καλοσύνη και η ευαισθησία σου είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Έρχεσαι πιο κοντά σε ανθρώπους και καταστάσεις που σε συγκινούν, ενώ η δημιουργικότητα και η έκφρασή σου βρίσκουν χώρο να αναπτυχθούν.

Με την Αφροδίτη στον έκτο οίκο σου μέχρι 24/12, φέρνεις ισορροπία στην καθημερινότητά σου και πιο αρμονική ενέργεια στο εργασιακό περιβάλλον.

Λέων: Οι σχέσεις σου γίνονται πιο ζεστές και τρυφερές. Βλέπεις με μεγαλύτερη καθαρότητα τα θετικά των άλλων. Ένα οικονομικό ή οικογενειακό νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σου δώσει ώθηση.

Κάνεις σχέδια για το μέλλον με αισιοδοξία. Από σήμερα η Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία σου και σε στηρίζει μέχρι τις 24/12.

Παρθένος: Η ημέρα σου φέρνει λύσεις μέσα από μια πιο ανάλαφρη διάθεση. Μια συζήτηση με κοντινό σου πρόσωπο σε βοηθά να εκφραστείς και να αποφορτιστείς.

Η διαίσθησή σου λειτουργεί προφητικά—μην αγνοείς τα όνειρα και τις σκέψεις που σου περνούν από το μυαλό. Η Αφροδίτη φέρνει αρμονία στο σπίτι και στην προσωπική σου ζωή.

