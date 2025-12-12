Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Οι ενέργειες της μέρας δυσκολεύουν λίγο τις σχέσεις ή τα ερωτικά και προσωρινά δεν εμπιστεύεσαι εύκολα. Παρ’ όλα αυτά, επιμένεις και λύνεις προβλήματα.

Διακοπές και αλλαγές στα σχέδια μπορεί να δημιουργήσουν αναστάτωση, αλλά τελικά φέρνουν νέες ιδέες. Ο συγχρονισμός με τους άλλους δεν είναι τέλειος, όμως η διάθεσή σου παραμένει καλή.

Δίδυμοι: Η ενέργεια ξεκινά από το σπίτι και τα συναισθήματά σου. Αργότερα ανοίγεσαι περισσότερο, αλλά ο Ουρανός μπορεί να φέρει ξαφνικά σχόλια ή ένταση.

Κάποιος γύρω σου ίσως αντιδρά υπερβολικά. Παρά τις αλλαγές στα σχέδια, μπορεί να προκύψουν νέες ιδέες ή μια σημαντική αποκάλυψη για κάποιο άτομο που σε ενδιαφέρει.

Καρκίνος: Η καθημερινότητα φαίνεται απαιτητική και μπορεί να στοχεύεις πιο ψηλά απ’ όσο αντέχει η διάθεσή σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου αν νιώθεις ότι δεν έχεις έμπνευση.

Αργότερα θέλεις ηρεμία, όμως προκύπτουν περισπασμοί ή απρόοπτα στις φιλίες. Ξαφνικές έλξεις ή επιθυμίες αναδύονται· προσπάθησε να ξεχωρίσεις τι είναι αληθινό και τι απλώς μια αντίδραση.

Λέων: Στην αρχή της μέρας προτιμάς ηρεμία και πρακτικότητα. Θέλεις να κάνεις πράγματα μόνος/η, αλλά μια υποχρέωση μπορεί να σε αποσυντονίσει.

Απόφυγε να παρασύρεσαι από ανάγκες άλλων εις βάρος των δικών σου. Τα οικονομικά θέλουν προσοχή. Αργότερα, μικρές αλλαγές στα σχέδια ή καθυστερήσεις φέρνουν αναστάτωση, αλλά είναι σύντομες.

Παρθένος: Η μέρα ξεκινά με περισσότερη ευαισθησία και αυθορμητισμό. Μπορεί να υπάρχει ασάφεια στις προθέσεις των άλλων, γι’ αυτό μην πιέζεις καταστάσεις. Μετά το μεσημέρι νιώθεις πιο ήρεμος.

Αργότερα, μια διέλευση σε βάζει σε δίλημμα μεταξύ ασφάλειας και ρίσκου. Ο συγχρονισμός με τους άλλους δεν είναι ιδανικός, οπότε φρόντισε τα όριά σου και την ψυχική σου δύναμη.

