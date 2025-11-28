Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Οι σημερινές ενέργειες σε ωθούν να συνδεθείς με ανθρώπους και ομάδες. Μπορεί να νιώσεις μια μικρή εσωτερική δυσφορία γύρω από βαθύτερα συναισθήματα ή δεσμούς.

Δώσε χρόνο στην καρδιά σου πριν βγάλεις συμπεράσματα. Απόφυγε παραπλανητικές συζητήσεις αργότερα μέσα στη μέρα. Με τον Ερμή να ετοιμάζεται να ορθοδρομήσει, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει.

Δίδυμοι: Στρέφεσαι στις υποχρεώσεις και στην εικόνα σου, όμως οι εντυπώσεις σήμερα μπορεί να σε μπερδέψουν. Ίσως νιώσεις ότι δεν προλαβαίνεις ή ότι χάνεις τον στόχο.

Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και επαναξιολόγησε. Συγχώρεσε μικρές καθυστερήσεις. Η ενέργεια είναι διασκορπισμένη, όμως με το τέλος της ανάδρομης πορείας του Ερμή έρχεται καθαρότητα.

Καρκίνος: Το σήμερα σε ωθεί να ξεφύγεις από τις καθημερινές ρουτίνες και να θρέψεις το πνεύμα σου. Ανασφάλειες μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σου και ίσως νιώσεις ότι δεν εκτιμούν την προσπάθειά σου.

Εστίασε σε ότι σου δίνει χαρά και μην αφήνεις τις γνώμες των άλλων να σε βαραίνουν. Χρησιμοποίησε τα τρωτά σου ως δύναμη. Με τον Ερμή να αλλάζει πορεία, κράτα στάση αναμονής ώσπου να νιώσεις πιο σταθερός.

Λέων: Δώσε χώρο στις πνευματικές και συναισθηματικές ανάγκες σου, ακόμη κι αν ασχολείσαι με πρακτικά θέματα.

Ίσως αμφιβάλλεις για το πώς εκφράζεσαι ή για το πώς σε δέχονται οι άλλοι. Μην βιαστείς σε αλλαγές· περίμενε λίγη ακόμη διαύγεια καθώς ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομή του.

Παρθένος: Μπορεί η αυτοπεποίθησή σου να πέσει λίγο, όμως υπάρχουν όμορφες στιγμές μέσα από συνεργασίες και μοιράσματα. Απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις σήμερα.

Δεν έχεις ακόμη όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Με τον Ερμή να γυρίζει αύριο ορθός, κράτα χαμηλούς τόνους και προσαρμόσου εσωτερικά.

