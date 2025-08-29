Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Σήμερα αναζητάς ισορροπία στις σχέσεις σου. Οι συνεργασίες και οι δεσμοί που έχεις σου προσφέρουν στήριξη και προοπτική, ενώ μέσα από αυτούς μπορείς να βρεις νέες πηγές δύναμης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απόφυγε την πίεση για άμεσες λύσεις· προτίμησε σταδιακές βελτιώσεις που θα φέρουν πιο σταθερά αποτελέσματα.

Δίδυμοι: Εστιάζεις σε εργασία, καθημερινές υποχρεώσεις και αυτοβελτίωση. Ο έλεγχος της ρουτίνας σε κάνει πιο αποδοτικό και δείχνει ότι φροντίζεις τον εαυτό σου.

Έχεις το κίνητρο να οργανωθείς και να τακτοποιήσεις λεπτομέρειες, αλλά πρόσεξε να μην φτάσεις στην υπερβολή. Μια μικρή απόσταση θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Θέλεις να αφιερωθείς σε καλλιτεχνικά έργα, χόμπι ή προσωπικά ενδιαφέροντα.

Οι ιδέες έρχονται εύκολα και εντυπωσιάζουν τους γύρω σου. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς.

Σκορπιός: Η Σελήνη σε γεμίζει με ανεξαρτησία και ενέργεια. Έχεις διάθεση να εκφραστείς αυθόρμητα και να ανανεώσεις τον εαυτό σου.

Η επικοινωνία λειτουργεί απελευθερωτικά και η προσωπικότητά σου τραβά τα βλέμματα. Σήμερα μπορείς να δεις ευκαιρίες που ίσως πριν προσπερνούσες.

Τοξότης: Χρειάζεσαι λίγη ηρεμία και χρόνο για τον εαυτό σου. Οι δραστηριότητες στο παρασκήνιο σε βοηθούν να ανασυντάξεις τις δυνάμεις σου και να βρεις ψυχική ισορροπία.

Η ενασχόληση με κάτι που αγαπάς ή που σε χαλαρώνει θα σε ανανεώσει. Η αυτογνωσία σου ενδυναμώνεται σημαντικά.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.