Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ερμής στον δέκατο οίκο σου ενισχύει τη σκέψη και την επικοινωνία γύρω από την καριέρα και τη γενικότερη πορεία της ζωής σου. Η συνάντησή του με τον Πλούτωνα φέρνει ένταση αλλά και τη δυνατότητα ουσιαστικής προόδου σε ένα επαγγελματικό θέμα.

Είναι κατάλληλη στιγμή να διορθώσεις αδυναμίες και να ενισχύσεις τη θέση σου, αρκεί να χαμηλώσεις τους τόνους. Τα λόγια σου έχουν βαρύτητα και μπορούν να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα. Αργότερα μέσα στη μέρα, οι σχέσεις και η συναισθηματική σύνδεση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και σου προσφέρουν έμπνευση και ελπίδα.

Δίδυμοι: Οι σημερινές διελεύσεις ενισχύουν τη συνεργασία, όμως η όψη Ερμή – Πλούτωνα σε ωθεί να εστιάσεις έντονα σε μια ιδέα ή πεποίθηση. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε οι συζητήσεις να μη μετατραπούν σε παιχνίδια δύναμης.

Όταν διοχετεύεις το πάθος σου δημιουργικά, μπορείς να πετύχεις σημαντικές ανακαλύψεις. Η μέρα ευνοεί τη γνώση, την εξέλιξη και τη βελτίωση της καθημερινότητάς σου. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά, ακόμη κι αν επιλέξεις να περιμένεις πριν κάνεις το επόμενο βήμα.

Καρκίνος: Οι σκέψεις σου σήμερα είναι βαθιές και αποκαλυπτικές. Ο Ερμής σε συνδυασμό με τον Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια κρυφές πληροφορίες ή συναισθήματα και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου.

Είναι ιδανική στιγμή για έρευνα και αυτοπαρατήρηση, αρκεί να μη διολισθήσεις σε αρνητικά μονοπάτια σκέψης. Η μέρα προσφέρει διορατικότητα και ουσιαστικές αποκαλύψεις. Αργότερα, η κοινωνική και συναισθηματική ενέργεια ευνοεί τις σχέσεις, τη φιλία και τον ρομαντισμό.

Λέων: Οι συζητήσεις στις σχέσεις αποκτούν ένταση και βάθος, καθώς ο Ερμής συναντά τον Πλούτωνα στον απέναντί σου άξονα. Ένα θέμα σχέσης ζητά την πλήρη προσοχή σου και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική κατανόηση.

Οι άνθρωποι παίρνουν τα λόγια σου πιο σοβαρά από το συνηθισμένο, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στον τρόπο έκφρασης. Καθώς προχωρά η μέρα, η δημιουργικότητα σε βοηθά να βρεις λύσεις σε πρακτικά ή εργασιακά ζητήματα, ενώ η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί με ακρίβεια.

Παρθένος: Η έμφαση σήμερα πέφτει στην εργασία, την υγεία και την αποτελεσματικότητα. Η όψη Ερμή – Πλούτωνα ενισχύει την αποφασιστικότητά σου και σε ωθεί να λύσεις προβλήματα σε βάθος.

Είναι καλή στιγμή για έρευνα και βελτίωση μεθόδων, αρκεί να μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου. Η αντιμετώπιση μιας αλήθειας μπορεί να σε οδηγήσει σε σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο της ζωής σου. Αργότερα, μια διαισθητική σύνδεση με ένα αγαπημένο πρόσωπο σε γεμίζει συναισθηματικά.

