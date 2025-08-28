Lifestyle

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025  

ζώδια

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα σε γεμίζει διάθεση για δημιουργία και κοινωνικές επαφές. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, ειδικά σε οικονομικά θέματα, και σε οδηγεί σε λύσεις που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Η όψη Ουρανού – Ποσειδώνα σε βοηθά να αποδεσμευτείς από βάρη του παρελθόντος και να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Δίδυμοι: Η Σελήνη σε κάνει πιο αποδοτικό/ή και οργανωμένο/η στην καθημερινότητά σου, ενώ οι επικοινωνίες κυλούν ομαλά.

Με τη βοήθεια του Ουρανού και του Ποσειδώνα, απελευθερώνεσαι από περιορισμούς, ανοίγεσαι σε νέες ιδέες και βάζεις στόχους που σε ενισχύουν προσωπικά και επαγγελματικά.

Καρκίνος: Η ενέργεια της ημέρας σε γεμίζει ζωντάνια και φέρνει πιο ευχάριστες επικοινωνίες. Ισορροπείς καριέρα και προσωπική ζωή με μεγαλύτερη ευκολία και δημιουργικότητα.

Είναι καλή στιγμή να αποδεσμευτείς από αρνητικές προσκολλήσεις και να ανανεώσεις τη διάθεσή σου.

Λέων: Η κοινωνικότητα σε τραβά, όμως η Σελήνη σε στρέφει και στο σπίτι και την οικογένεια. Σκέφτεσαι αλλαγές ή βελτιώσεις σε οικιακά θέματα και βρίσκεις δημιουργικές λύσεις.

Μια νέα ιδέα ή γνωριμία μπορεί να σου ανοίξει δρόμο έξω από τη ρουτίνα.

Παρθένος: Η ημέρα ευνοεί την επικοινωνία και τις συζητήσεις που σε αναζωογονούν. Νέες ευκαιρίες ανοίγονται, αρκεί να κοιτάξεις μπροστά με προνοητικότητα.

Η όψη Ουρανού – Ποσειδώνα φέρνει πρόοδο τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, με δυνατότητα αναβάθμισης.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Lifestyle
