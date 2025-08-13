Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και δεσμεύσεις, ειδικά αν προκύψουν ξαφνικά. Μπορεί να θες να μοιραστείς ιδέες, αλλά η Σελήνη σε ωθεί σε απομόνωση και ξεκούραση. Αντιμετώπισε την ημέρα με υπομονή και φρόντισε προσωπικά θέματα. Η καταγραφή σκέψεων μπορεί να σε βοηθήσει να οργανωθείς.

Δίδυμοι: Πρόσεξε τα παρορμητικά έξοδα. Κάποιοι μπορεί να μην ανταποκρίνονται όπως θες, ειδικά αν επιμένεις στην ανεξαρτησία σου. Η Σελήνη σε ωθεί σε αλλαγές, αλλά διχάζεσαι ανάμεσα στην ασφάλεια και την κίνηση. Αν το διαχειριστείς, η επικοινωνία και η μάθηση θα σε ικανοποιήσουν.

Καρκίνος: Η ανησυχία μπορεί να σε οδηγήσει σε εντάσεις με άλλους. Κάτι που θα ειπωθεί ίσως βγάλει στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα. Μικρές δυσκολίες μπορούν να φέρουν χρήσιμες αλλαγές. Η Σελήνη σε ωθεί να επικεντρωθείς στις ευθύνες σου, με ανταποδοτικά αποτελέσματα.

Λέων: Τα σχέδια ίσως αλλάξουν απρόσμενα, κυρίως στον κοινωνικό τομέα. Η Σελήνη σε καλεί σε περιπέτειες αλλά και σε προσωπικές στιγμές. Μπορεί να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στις δικές σου επιθυμίες και στις προσδοκίες των άλλων. Η υπομονή θα σε βοηθήσει να διορθώσεις κάτι προς όφελός σου.

Παρθένος: Δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις τι θέλεις, καθώς έχεις πολλές ιδέες. Απόφυγε να σκορπιστείς, αλλά βάλε ποικιλία στην ημέρα σου. Η φροντίδα σχέσεων ή αγαπημένων έργων θα σε γεμίσει. Ήρθε η στιγμή να αναγνωρίσεις και τις πιο βαθιές σου ανάγκες.

