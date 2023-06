Η Άντζελα Μπάσετ μπορεί να έφυγε με άδεια χέρια από την τελετή απονομής των Όσκαρ τον Μάρτιο, αλλά η δύο φορές υποψήφια θα παραλάβει φέτος χρυσό αγαλματίδιο και δεν θα είναι μόνη της.

Τον Νοέμβριο, η ηθοποιός Άντζελα Μπάσετ, ο κωμικός, ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός Μελ Μπρουκς και η υπεύθυνη μοντάζ Κάρολ Λίτλτον θα λάβουν τιμητικά Όσκαρ στην τελετή απονομής των βραβείων του Δοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η Μισέλ Σάτερ, διευθύντρια των Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Σάντανς, θα λάβει επίσης το ανθρωπιστικό βραβείο Τζιν Χέρσολτ στην εκδήλωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας είναι ενθουσιασμένο που τιμά τέσσερις πρωτοπόρους που έχουν μεταμορφώσει την κινηματογραφική βιομηχανία και έχουν εμπνεύσει γενιές κινηματογραφιστών και θαυμαστών του κινηματογράφου, δήλωσε η Τζάνετ Γιανγκ, πρόεδρος της Ακαδημίας.

Οι περισσότεροι αποδέκτες των τιμητικών βραβείων της Ακαδημίας δεν έχουν κερδίσει διαγωνιστικά Όσκαρ. Ο Μπρουκς, ωστόσο, αποτελεί εξαίρεση, αφού κέρδισε Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το «The Producers». Στην τελετή, το 1969, είπε ότι θέλει «να ευχαριστήσει την Ακαδημία για αυτό το υπέροχο βραβείο».

Ο 96χρονος κωμικός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας για το «Your Show of Shows» του Σιντ Σίζααρ τα επόμενα 70 χρόνια έγραφε, σκηνοθετούσε, έπαιζε και ήταν παραγωγός για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το Μπρόντγουεϊ.

Η Άντζελα Μπάσετ έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Boyz N the Hood», «Malcolm X» και έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της της ως Τίνα Τέρνερ στο φιλμ «What’s Love Got to Do With It» και τη δεύτερη, φέτος για τον ρόλο της βασίλισσας στο «Black Panther: Wakanda Forever».