Τιμοτέ Σαλαμέ: Για αυτό έχασε το Όσκαρ – Τον «έφαγε» η Κάιλι Τζένερ και η «κατάρα των Καρντάσιαν», λένε οι θαυμαστές του

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έφτασε στην πηγή των Όσκαρ αλλά νερό δεν ήπιε και για τους θαυμαστές του η αιτία είναι η σύντροφός του Κάιλι Τζένερ και η «κατάρα των Καρντάσιαν»!

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Αντρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στο «A Complete Unknown αλλά, μεγάλος νικητής αναδείχτηκε ο Άντριεν Μπρόντι για την του ερμηνεία στην ταινία «The Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ. Οι θαυμαστές του ηθοποιού πιστεύουν ότι ο ηθοποιός έχασε το Όσκαρ εξαιτίας της συνοδού του και σύντρόφου του Κάιλι Τζένερ.

Η 27χρονη σταρ των ριάλιτι βρέθηκε διακριτικά δίπλα του, στην πρώτη σειρά του Dolby Theatre, το βράδυ της Κυριακής. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2023, έδειχνε αχώριστο κατά τη διάρκεια της τελετής, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ανταλλάσσοντας τρυφερές ματιές και φιλιά.

Ενώ η πλειοψηφία των θαυμαστών στο X (πρώην Twitter) ήταν ενθουσιασμένοι με την παρουσία του ζευγαριού στη λαμπερή τελετή των Όσκαρ, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η παρουσία της Κάιλι Τζένερ θα του… κοστίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο και φαίνεται πως επιβεβαιώθηκαν.

«Όλοι λένε ότι θα χάσει επειδή την έφερε μαζί του» έγραψε ένας χρήστης του X/Twitter. «Θα πάει σπίτι του με άδεια χέρια» έγραψε κάποιος άλλος, σύμφωνα με την Dailymail.

Φαίνεται ότι το σκεπτικό τους οφειλόταν στην «κατάρα των Kardashian», μια διαδικτυακή θεωρία ότι κάθε άντρας που μπλέκει ερωτικά με μία από τις αδελφές Kardashian-Jenner παίρνει την κάτω βόλτα.

«Ελπίζω η κατάρα της Καρντάσιαν να είναι ψεύτικη τώρα», είπε ένας θαυμαστής, με αφορμή τις φωτογραφίες του Σαλαμέ και της Τζένερ στα Όσκαρ.

«Του είπαν να μην φέρει την Κάιλι, έχει την κατάρα της Καρντάσιαν» γράφει ένα άλλο σχόλιο.

Η διάσημη οικογένεια Kardashian-Jenner είχε προηγουμένως αντεπιτεθεί στις φήμες για την λεγόμενη «κατάρα των Καρντάσιαν» σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής τους σειράς, The Kardashians, λέγοντας ότιη θεωρία είναι «σεξιστική».

Αίσθηση προκάλεσε και η αποχώρηση του ζευγαριού όταν ανέβηκε στη σκηνή η πρώην του Σαλαμέ, Λίλι – Ρόουζ Ντεπ.

Κατά, τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, λίγο πριν από την απονομή του Όσκαρ Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, ο Σαλαμέ καταγράφηκε από τις κάμερες να οδηγεί τη Τζένερ έξω από την αίθουσα. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν η πρώην του, Λίλι – Ρόουζ Ντεπ, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του, Ελ Φάνινγκ, για να παρουσιάσουν το βραβείο, το διάσημο ζευγάρι ήταν άφαντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η «DailyMail», ο ηθοποιός έβγαλε την Τζένερ από την αίθουσα για να αποφύγει οποιοδήποτε «δράμα», καθώς εκείνη είναι σε μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση μετά τον θάνατο του αγαπημένου της φίλου και κομμωτή, Χεσούς Γκερέρο. Ο 34χρονος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά στις 22 Φεβρουαρίου, με τον θάνατό του να περιγράφεται ως «πολύ ξαφνικός και απροσδόκητος».

kylie and timothée leaving the oscars (that hold okaaaaay timmaaay) pic.twitter.com/K9UQglTxeo