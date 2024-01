Σπάνια βινύλια, εξοπλισμός αλλά και αναμνηστικά βγαίνουν σε δημοπρασία στις 30 Ιανουαρίου από το BBC.

Ο βρετανικός γίγαντας θα διοργανώσει διαδικτυακή δημοπρασία, με τον οίκο Omega Auctions, να έχει πρόσβαση στα αρχεία του BBC.

Ο οίκος δημοπρασιών διευκρινίζει ωστόσο σε ανάρτηση στο Twitter:

«Αυτό δεν αποτελεί το σύνολο του αρχείου βινυλίων του BBC, το οποίο είναι ακόμα άθικτο. Αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό τα διπλά αντίγραφα των LP – έτσι ώστε η συλλογή να μπορεί να μετακινηθεί και να αποθηκευτεί καλύτερα για το μέλλον».

Στην πρώτη φάση της δημοπρασίας, η οποία έχει ξεκινήσει με τις πρώτες προσφορές να γίνονται ήδη, διατίθενται προς πώληση ένα χρονόμετρο του BBC της δεκαετίας του 1930, μια φωτεινή επιγραφή και ένα μικρόφωνο του ραδιοφώνου. Ακόμα οι πρώτες προσφορές έχουν γίνει για ένα πακέτο σπάνιων LP των Pink Floyd και ένα άλλο πακέτο με κόπιες του LP «Please Please Me» των Beatles και άλλων.

BBC Collection Sale is live!



We spent a productive few days in London late last year clearing out many (many) 000s of LPs from the BBC’s archive at Perivale.



Auction #1 takes place on 30th January – 9am.



View and bid >> https://t.co/uODas9PMQd pic.twitter.com/I067bq8L0I