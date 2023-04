Το φεστιβάλ μουσικής Borderline επιστρέφει για 12η χρονιά στην καρδιά της Αθήνας, με μία τριήμερη διοργάνωση (από τις 21 έως τις 23 Απριλίου) που εξερευνά το μέλλον της ηλεκτρονικής μουσικής φιλοξενώντας 29 διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες, σε τρία διαφορετικά σημεία της πόλης (στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, στο Gagarin 205 και στον Εκθεσιακό Χώρο -1 της Στέγης).

Μέσα από DJ sets και live performances, το Borderline, το μακροβιότερο φεστιβάλ της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, συνεχίζει την εξερεύνηση των οριογραμμών μεταξύ των διαφορετικών τεχνών, πολιτισμών και παραδόσεων, αυτήν τη φορά σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Movement Radio, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Στέγης.

Στο Borderline 2023, νέοι Έλληνες δημιουργοί, μέλη της δραστήριας τοπικής κοινότητας, συναντώνται με ανερχόμενους διεθνείς καλλιτέχνες σε τρία σημεία της πόλης, δημιουργώντας ένα νέο soundtrack για την Αθήνα: Ένα μεσογειακό μωσαϊκό που αντικατοπτρίζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο μουσικό τοπίο, επαναφέροντας την αποκαλούμενη «περιφέρεια» στο κέντρο της πολιτιστικής παραγωγής. Από τα ανοιχτά σε όλους events στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης έως τις μεταμεσονύκτιες συναυλίες στο Gagarin 205 και τις live performances στον Εκθεσιακό Χώρο -1 της Στέγης.

Η πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, Παρασκευή 21 Απριλίου, περιλαμβάνει ένα μουσικό πρόγραμμα που ξεκινά από νωρίς το απόγευμα. Μία υπαίθρια σκηνή με ελεύθερη είσοδο στήνεται για πρώτη φορά στη Δημοτική Αγορά στην καρδιά της Κυψέλης. Μία ημέρα γεμάτη προσμείξεις και ηχητικές εκπλήξεις: DJ sets που αψηφούν τα είδη και το τέμπο από τον DJ NOT I, τη Spivak και την OJOO GYAL, οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι βρόμικοι ήχοι στο live set των YGRAERIO, οι εκστατικοί και βίαιοι ήχοι της Lil Mariko και τα περίτεχνα φωνητικά της Marina Herlop.

Η δεύτερη ημέρα του Borderline 2023, Σάββατο 22 Απριλίου, κάνει εκκίνηση στη Δημοτική Αγορά στην καρδιά της Κυψέλης με χιπ χοπ μουσική και φτάνει στη Λιοσίων για μία μοναδική μέταλ εμπειρία. Το χιπ χοπ έχει την τιμητική του, φέρνοντας στο προσκήνιο φωνές και beats: Οι σκληρές χιπ χοπ μεταβάσεις στα live sets του Blackhaine και της PÖ, το απαλό χιπ χοπ και R&B της Vikkie και οι εξαιρετικές επιλογές της «θεάς του ρυθμού» Karen Nyame KG και των εγχώριων καλλιτεχνών Kairo7000, Joseph Mouzakitis και Odydoze. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η δεύτερη ημέρα του Borderline 2023 κλείνει με μία μέταλ αναμέτρηση στη σκηνή του Gagarin, με τους industrial πρωτοπόρους Esplendor Geométrico, το εκρηκτικό οπτικοακουστικό σόου των Slikback και Weirdcore και την ηχητική δίνη που δημιουργούν τα DJ sets των Voltnoi και Morah.

Το Borderline 2023 κλείνει στη Στέγη. Η τρίτη ημέρα του φεστιβάλ, Κυριακή 23 Απριλίου, πραγματοποιείται στον Εκθεσιακό Χώρο -1 της Στέγης και είναι αφιερωμένη στα ηχοχρώματα, τους βόμβους και τον πειραματισμό. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με live sets από τους xato, Arshia Haq και Yara Mekawei, claire rousay, Aho Ssan, Sofia Jernberg, Rainer Kohlberger και Jung An Tagen, και μία καταβύθιση σε τονικές εξερευνήσεις.

Στο πλαίσιο του Borderline 2023, ο MC Yinka (Μανώλης Αφολάνιο) θα υλοποιήσει ένα διήμερο εργαστήριο με θέμα την «Καλλιτεχνική επιμέλεια μουσικών φεστιβάλ», όπου θα θίξει όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός φεστιβάλ, από την αρχική ιδέα έως την καλλιτεχνική επιμέλεια και την επιλογή των συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα πρότζεκτ «Freedom to Move» της Sofia Jernberg και «Sama: The Divine Listening Room» των Arshia Haq & Yara Mekawei που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Sounds Now με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ