Το φθινόπωρο θα κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers of the Flower Moon» σε παραγωγή της Apple Original Films. Μεταξύ των πρωταγωνιστών οι βραβευμένοι με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπρένταν Φρέιζερ.

Η ταινία «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορτσέζε είναι βασισμένη στο ομότιτλο best seller του Ντέιβιντ Γκραν (David Grann). Ξεδιπλώνεται στη δεκαετία του 1920 στην Οκλαχόμα και αφηγείται τις δολοφονίες μελών της Ινδιάνικης φυλής Όσατζ όταν ανακαλύφθηκαν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου στην γη τους. Ο Μάρτιν Σκορτσέζε έγραψε το σενάριο της ταινίας μαζί με τον Έρικ Ροθ (Eric Roth) και είναι η έβδομη φορά που συνεργάζεται με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η ενδέκατη με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η Paramount Pictures έχει αναλάβει την διανομή της ταινίας η οποία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις αίθουσες σε περιορισμένη κυκλοφορία στις 6 Οκτωβρίου και σε ευρεία διανομή στις 20 Οκτωβρίου. Στην συνέχεια το «Killers of the Flower Moon» θα κάνει πρεμιέρα και μέσα από την streaming υπηρεσία του Apple TV+.

Ένα αξιοζήλευτο καστ αστέρων παίρνει μέρος στην ταινία και υπόσχεται πολλά κινηματογραφικά βραβεία, σύμφωνα με το Variety. Πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) και Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser), καθώς και οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Λούις Καντσέλμι (Louis Cancelmi), Στέυργκιλ Σίμπσον (Sturgill Simpson) και Λίλι Γκλάντστοουν (Lily Gladstone).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ