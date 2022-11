Ο Τζίμι Φάλον έγινε trend τις τελευταίες ώρες στο Twitter, επειδή κυκλοφόρησε το #RIPJimmyFallon (μτφ. Αναπαύσου εν ειρήνη Τζίμι Φάλον) και πολλοί χρήστες άρχισαν να του εύχονται «καλό ταξίδι» και «καλή ανάπαυση», σε μια… φάρσα που μόνο μακάβρια μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού ο ίδιος ζει.

Επειδή τα σχόλια αυξάνονταν και τα fake news του θανάτου του Τζίμι Φάλον άρχισαν να κυκλοφορούν ολοένα και περισσότερο σε όλο το Twitter, ο διάσημος παρουσιαστής θέλησε να απευθυνθεί στον Έλον Μασκ για να διορθώσει την κατάσταση.

«Μπορείς να το διορθώσεις αυτό;», ρωτάει ο Τζίμι Φάλον τον Έλον Μασκ σε tweet του, με τον ιδιοκτήτη του Twitter να του απαντάει αρχικά «τι να διορθώσω;».

Λίγο μετά, ο Έλον Μασκ απάντησε με χιούμορ στον Τζίμι Φάλον: «Μια στιγμή, πώς ξέρουμε ότι δεν είσαι ένας εξωγήινος που προσποιείται τον Τζίμι; Πες κάτι που θα έλεγε μόνο ο αληθινός Τζίμι…».

Πάντως, δεν γνωρίζουμε αν ο Έλον Μασκ διόρθωσε την κατάσταση, πάντως ο υπόλοιπος κόσμος συνεχίζει τα tweets με το hashtag #RIPJimmyFallon, κάνοντας black humor με ατάκες όπως «νιώθω σαν να είναι ακόμα κοντά μας», αναπαράγοντας σημερινά tweets του ίδιου του Τζίμι Φάλον.

Jimmy Fallon waking up to see that the entirety of twitter is tweeting #RIPJimmyFallon pic.twitter.com/KCWiSIQi83 — Mark (@k1sh1ka1se1) November 16, 2022

Gone but not forgotten. Rest easy king 🕊🥀

Sept 19, 1974-Nov 15, 2022 #RIPJimmyFallon pic.twitter.com/3HG2HkNSV8 — Eclipse Shade🍥 (@EclipseShade69) November 16, 2022