«Το “YMCA” δεν είναι gay τραγούδι», λέει ο στιχουργός του: Το «ευχαριστώ» στον Ντόναλντ Τραμπ που το έκανε ξανά viral

Το «YMCA» των Village People τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ο ύμνος της gay κοινότητας. Ο στιχουργός του τραγουδιού όμως έχει άλλη γνώμη καθώς ξεκαθάρισε πως είναι ένα «εντελώς straight τραγούδι».

Το τραγούδι «YMCA» είναι στο 3ο άλμπουμ των Village People, το «Cruisin», που κυκλοφόρησε το 1978 και έγινε τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και μέχρι και σήμερα ακούγεται σε κάθε εκδήλωση.

Ένας από αυτούς που το τίμησαν ιδιαίτερα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ που φέτος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το χόρεψε σε κάθε ευκαιρία, μία κίνηση που προκάλεσε προβληματισμούς.

Ο λόγος το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καθόλου φιλικός απέναντι στη gay κοινότητα.

Ο Βίκτορ Γουίλις που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού υποστήριξε πως δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο.

Σε ανάρτησή του γράφει ότι από τον Ιανουάριο «η σύζυγός μου θα αρχίσει να μηνύει κάθε μέσο ενημέρωσης που ψευδώς αναφέρει στον τίτλο του άρθρου ή το κείμενο ότι το “YMCA” είναι κάποιου είδους γκέι ύμνος».

«Οι στίχοι συμβουλεύουν τους νέους να αναζητήσουν (γκέι) νέους στο χόστελ της YMCA και σε γυμναστήρια. Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον», λέει ο Γουίλις, που εξηγεί ότι ο στίχος «you can hang out with all the boys» («μπορείς να κάνεις παρέα με όλα τα αγόρια») είναι αργκό των μαύρων της δεκαετίας του ‘70 που απλά σημαίνει ότι «κάνουμε παρέα σε γήπεδα ή χαρτιά ή ό,τι άλλο».

«Δεν έχει τίποτα το ομοφυλόφιλο», εξηγεί ο στιχουργός.

Σε άλλο σημείο ο Γουίλις γράφει πως η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ έκανε «πολύ καλό» στο συγκρότημα, φέρνοντας πολλά λεφτά.

«Τον ευχαριστώ που διάλεξε το τραγούδι μου», έγραψε εκφράζοντας πως δεν ενοχλείται καθόλου που οι gay θεωρούν αυτό το κόμματι ως ύμνο τους.