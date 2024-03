Το διαμάντι των Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon», Νο1 σε πωλήσεις ροκ άλμπουμ

Ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά άλμπουμ όλων των εποχών, το «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd κυκλοφορεί σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια.

Το «The Dark Side of the Moon» είναι το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, ένα άλμπουμ – ορόσημο της ροκ μουσικής και η κορυφαία δημιουργική και εμπορική στιγμή στην καριέρα των Pink Floyd (Ντέιβιντ Γκίλμορ, Νικ Μέισον, Ρότζερ Γουώτερς και Ρίτσαρντ Ράιτ).

Κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 1973 και αμέσως γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Το άλμπουμ αποτελείται από 10 τραγούδια, συνολικής διάρκειας σχεδόν 43 λεπτών και παραμένει το τρίτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία. Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ήταν ένα «concept album» του ιστορικού σχήματος, με την έννοια μιας ενιαίας μουσικής πρότασης και όχι κάθε τραγουδιού ξεχωριστά.

Παρέμεινε για χρόνια ολόκληρα στους πίνακες επιτυχιών Βρετανίας και ΗΠΑ (741 εβδομάδες) με αξιοσημείωτες πωλήσεις μέχρι και σήμερα.

Οι Pink Floyd υπήρξαν μια από τις μεγαλύτερες μπάντες στην ιστορία όχι μόνο του ροκ, αλλά ολόκληρης της σύγχρονης μουσικής.

Εντάχθηκαν δυναμικά στο βρετανικό ψυχεδελικό κίνημα, με εμφανίσεις στο φημισμένο «UFO Club», δίνοντας μουσική έμφαση στους μουσικούς αυτοσχεδιασμούς και ιδιαίτερο βάρος στα οπτικά εφέ και τους ειδικούς φωτισμούς στις live συναυλίες τους.

Στα πρώτα τους βήματα, τέλη της δεκαετίας του ’60, οι Pink Floyd έχαιραν μιας σχετικής επιτυχίας, ως ψυχεδελική μπάντα με ηγέτη τον Σιντ Μπάρετ.

Η ασταθής συμπεριφορά του επηρεασμένη εν μέρει από τη χρήση ναρκωτικών και από την αδυναμία του να διαχειριστεί την φήμη του, οδήγησε το γκρουπ σε ένα φιλικό διαζύγιο το 1968.

Έτσι, στη σύνθεση προστέθηκε ο κιθαρίστας Ντέιβιντ Γκίλμουρ που έμελλε να αλλάξει τον ήχο του γκρουπ.

Το «The Dark Side of the Moon» ήταν μια δουλειά που για πρώτη φορά καθιέρωσε τον Γουότερς σαν σημαντικό στιχουργό και τον Γκίλμουρ σαν ήρωα της κιθάρας.

Παράλληλα ήταν μεγάλη η σημασία του άλμπουμ και από τεχνική άποψη, με παραγωγή υψηλής πιστότητας και παιχνίδια με τη στερεοφωνική εικόνα.

Οι Pink Floyd δοκίμασαν το νέο τους υλικό πρώτα στις συναυλίες τους προτού μπουν στο στούντιο.

Αυτό συνέβη την 1η Ιουνίου 1972 και οι ηχογραφήσεις κράτησαν οκτώ μήνες έως τον Ιανουάριο του 1973.

Στα Abbey Road Studios του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκε η τελευταία λέξη της τεχνολογίας από τον μηχανικό ήχου και μουσικό Άλαν Πάρσονς.

Σχεδόν όλο το έργο πιστώνεται στον Ρότζερ Γουότερς, που έγραψε τους στίχους και τη μουσική στα περισσότερα κομμάτια, με τη δημιουργική συμβολή και των υπολοίπων τριών μελών του συγκροτήματος (Ντέιβιντ Γκίλμορ, Ρίτσαρντ Ράιτ και Νικ Μέισον).

Οι υπαρξιακές ανησυχίες του Ρότζερ Γουότερς

Το «Dark Side of The Moon» είναι ένα άλμπουμ που «γεννήθηκε» από τις υπαρξιακές ανησυχίες του Ρότζερ Γουότερς.

Καλλιτεχνικά, το έργο προβληματίζεται πάνω στον χρόνο, στην απληστία, στο πέρασμα του χρόνου, στην ψυχική υγεία και στον θάνατο.

Μισό αιώνα αργότερα, οι στίχοι παραμένουν «ζωντανοί» και επίκαιροι.

Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τίτλος του άλμπουμ «The Dark Side of the Moon» αναφέρεται περισσότερο στην τρέλα παρά στην αστρονομία. Τα 10 τραγούδια του κινούνται στο χώρο του προοδευτικού ροκ και της ηλεκτρονικής μουσικής, στην οποία οι Pink Floyd υπήρξαν πρωτοπόροι.

Τα χαρακτηριστικά ηχητικά εφέ είναι τοποθετημένα προσεκτικά και σε καίριες θέσεις ανάμεσα στα τραγούδια.

Το «Dark Side of the Moon» μοιάζει με ένα σχόλιο που αποδόθηκε μουσικά στην πιεστική καθημερινότητα που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τρέλα, στον υπερκαταναλωτισμό, στους τρελούς ρυθμούς ζωής, στην απανθρωπιά της κοινωνίας, στις πολεμικές συγκρούσεις και στο τέλος.

Ίσως για αυτό οι στίχοι του παραμένουν επίκαιροι μέχρι και σήμερα.

Θεματικά, εξερευνά όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας. Αναφέρεται στη γέννηση ενός παιδιού αλλά και το μεγάλωμά του (Speak to Me/Breath), στο χρόνο που φεύγει (Time), τη θρησκεία (Great Gig in the Sky), τον καταναλωτισμό (Money), τον εθνοκεντρισμό (Us and Them) και το θάνατο (Brain Damage, Eclipse).

Το ιστορικό εξώφυλλό του είναι ένα έργο τέχνης, δημιουργία της θρυλικής βρετανικής ομάδας σχεδιαστών «Hipgnosis» και του Άγγλου εικονογράφου, Τζορτζ Χάρντι.

Οι γραφίστες Στορμ Τόργκερσον και Όμπρεϊ Πάουελ, σχεδίασαν από κοινού το ιστορικό πλέον πρίσμα με την μέσω αυτού διερχόμενη ακτίνα λευκού φωτός που αναλύεται στο φάσμα της, «παίζοντας» με τα χρώματα και τις αποχρώσεις.

Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη επιτυχία και γνωρίζει σταθερά μέχρι τις μέρες μας.

Νούμερο 1 άλμπουμ σε πωλήσεις στη δεκαετία του ’70, νούμερο 3 άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών με 50 εκατ. αντίτυπα – πίσω μόνο από το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον και το «Back in black» των AC/DC – 14 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και 971 εβδομάδες – από τις οποίες οι 741 συνεχόμενες – στο chart του «Billboard 200» στις ΗΠΑ, επίδοση – ρεκόρ.

Τα δέκα κομμάτια του άλμπουμ παρουσιάζονται ενιαία, χωρίς διακοπή ξεκινώντας με το «Speak to me» και ακολουθούν τα: Breathe in the Air, On the Run, Time, The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse.