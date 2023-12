Με μία ανάρτηση της στο Instagram η Μariah Carey ευχαρίστησε την Barbra Streisand για το δώρο που της έκανε.

Η Mariah Carey κοινοποιεί ένα δικό της στιγμιότυπο μέσα από το γιγάντιο λεωφορείο της περιοδείας, φορώντας ένα μαύρο κορμάκι με παγιέτες και κρατώντας ένα αντίγραφο 900 σελίδων της βιογραφίας της Barbra Streisand, «My Name is Barbra». Σε δεύτερη φωτογραφία αποκαλύπτει τη χειρόγραφη αφιέρωση της θρυλικής Στρέιζαντ.

«Διαβάζω τα απίστευτα απομνημονεύματα της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο λεωφορείο της περιοδείας! Σας ευχαριστώ για το δώρο και την υπέροχη αφιέρωση» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κάρεϊ με την Στρέιζαντ να της εύχεται να το απολαύσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey)

Η Μαράια Κάρεϊ συνεχίζει την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Merry Christmas One And All! Tour», που άρχισε στις 15 Νοεμβρίου από το Χάιλαντς της Καλιφόρνια και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το περιοδικό “Hello”, το διώροφο τουριστικό λεωφορείο που χρησιμοποιεί για την περιοδεία της διαθέτει σαλόνι, κουζίνα, ξεχωριστούς χώρους για ύπνο και κοστίζει πάνω από 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ