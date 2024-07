Το φαινόμενο Adele και γιατί δεν υπάρχει «Someone like her»

«Δεν έχω κανένα σχέδιο για ,νέα μουσική. Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα». Με αυτά τα λόγια η Adele ανακοίνωσε ότι θα απέχει από το τραγούδι για κάποιο διάστημα και θα ήθελε να καταπιαστεί με άλλα δημιουργικά πράγματα.

Το κορίτσι από το Λονδίνο με την υπέροχη και μελαγχολική φωνή που έγινε πιο διάσημο από κάθε άλλη γυναίκα που χώρισε και θρήνησε την ραγισμένη της καρδιά, μετατρέποντάς τη θλίψη της σε τραγούδι, η Adele, φαίνεται πως φλερτάρει με το burnout.

Η 36χρονη τραγουδίστρια – τραγουδοποιός είπε στο γερμανικό μέσο ZDF ότι «η δεξαμενή μου έχει αδειάσει σχεδόν» μετά από τόσες συναυλίες, μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία, με την οποία «έχω στερέψει από ενέργεια».

Δεν είναι όμως μόνο οι συνθήκες μιας περιοδείας αλλά και η φήμη που έχει κουράσει την Adele, η οποία είπε ότι «δεν μου αρέσει να είμαι διάσημη. Μου αρέσει να κάνω μουσική και το γεγονός ότι οι άνθρωποι την ακούν και τους αρέσει αλλά απεχθάνομαι το ότι αυτό συνοδεύεται από φήμη και μου λείπει ό,τι ήμουν στο παρελθόν».

Η «βασίλισσα της σκηνής» ή η «βασίλισσα της σόουλ» όπως την έχουν αποκαλέσει κατά καιρούς πολλοί δημοσιογράφοι κατάφερε να κάνει Ευρώπη και Αμερική να παραμιλούν με τα τραγούδια της.

Είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέχει πωλήσεις πάνω από 3 εκατομμύρια μέσα σε ένα μόνο χρόνο, στη Βρετανία, ενώ έγινε η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνης που έσπασε το ρεκόρ των Beatles, από το 1964, έχοντας ταυτόχρονα πρωτιά σε άλμπουμ (21) και τις δύο πρώτες θέσεις στα singles (Rolling in the Deep και Someone Like You).

Η Adele έχει κερδίσει συνολικά 15 βραβεία Grammy. Τα τραγούδια της είναι γραμμένα από την ίδια και, όπως, έχει δηλώσει, συνήθως, προέρχονται από ερωτικές απογοητεύσεις.

Όπως το τραγούδι «Someone Like You», γραμμένο για μια χαμένη της αγάπη, βρέθηκε στην κορυφή των charts σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και κέρδισε Grammy καλύτερης σόλο ερμηνείας.

Για την προσφορά της στη μουσική έχει βραβευτεί και από τον βασιλιά – τότε πρίγκιπα – Κάρολο. Ο Κάρολος της απένειμε το μετάλλιο της Τιμής, το οποίο την καθιστά μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Αγαπημένη των κριτικών και με στρατιές θαυμαστών σε όλον τον κόσμο, η Adele είναι μια δυναμική ερμηνεύτρια, γνωστή όχι μόνο για τη φωνή της, αλλά και για τη συναισθηματική και υποβλητική σύνθεση τραγουδιών, η οποία επηρέασε σημαντικά τις αγαπημένες της τραγουδίστριες, όπως η Etta James και η Ella Fitzgerald.

Δεν υπήρξε ποτέ συμβατή με κλασικά πρότυπα της παγκόσμιας δισκογραφίας, δεν διέθετε τα χαρακτηριστικά του sex symbol και δεν απασχόλησε τον τύπο με την προσωπική της ζωή. Το μεγάλο της όπλο ήταν πάντα το μουσικό ταλέντο της, η τεράστια φωνή της αλλά και η ευαισθησία της που την «καλούσε» να δημιουργήσει ένα ολοκαίνουριο τραγούδι.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Adele, απέκτησε φήμη και διεθνή αναγνώριση με επιτυχίες όπως το «Rolling in the Deep» και το «Someone Like You», αλλά πώς ανακαλύφθηκε; Πώς έγινε διάσημη η Adele;

Αποτελεί ένα πραγματικό φαινόμενο της νέας γενιάς τραγουδιστών αλλά κυρίως ένα πραγματικό πρότυπο για τη νεολαία.

Η Adele Laurie Blue Adkins όπως είναι το πλήρες όνομά της γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1988 στο Τότεναμ του Βόρειου Λονδίνου και μεγάλωσε κυρίως από τη μητέρα της, αφού οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μόλις δύο ετών.

Άρχισε να τραγουδάει σε ηλικία 4 ετών και ανέπτυξε την αγάπη της για τη μουσική.

Σε αυτό βοήθησε και η μητέρα της που της αγόρασε μια κιθάρα-παιχνίδι από ένα φιλανθρωπικό κατάστημα.

Άκουγε κυρίως ποπ μουσική στο ραδιόφωνο, αλλά όλα άλλαξαν όταν η 15χρονη Adele ανακάλυψε μια συλλογή δίσκων της Etta James και της Ella Fitzgerald σε ένα τοπικό κατάστημα.

«Δεν υπήρχε μουσική κληρονομιά στην οικογένειά μας», δήλωσε στην Telegraph το 2008. «Η μουσική των charts ήταν το μόνο που ήξερα. Έτσι, όταν άκουσα τις Etta και τους Ella, ήταν κάτι σαν αφύπνιση».

Μεγαλώνοντας η ίδια έχει αναφέρει ότι λάτρευε τη μουσική των Spice Gilrs και πολλές φορές υποδυόταν ότι γευματίζει μαζί τους. Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά έχει αναφέρει το συγκρότημα των Spice Girls ήταν αυτό που την διαμόρφωσε.

Στα 9 της η Adele μετακόμισε μαζί με τη μητέρα της στο Μπράιτον και δύο χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκαν στο Μπρίξτον και έπειτα στο West Norwood στο Νότιο Λονδίνο, εμπνευσμένη από το οποίο έγραψε και το πρώτο της ηχογραφημένο τραγούδι «Hometown Glory» στα 16 της.

Την περίοδο που διέμενε στο Νότιο Λονδίνο η νεαρή αλλά τόσο ταλαντούχα Adele άρχισε να ανακαλύπτει και την R&B μέσα από καλλιτέχνες όπως, η Aaliyah, οι Destiny’s Child και η Mary J. Blige.

Φοίτησε στο γνωστό μουσικό σχολείο Brit School for Performing Arts & Technology, (άλλοι απόφοιτοι είναι η Amy Winehouse, η Jessie J και η Leona Lewis).

Ενώ φοιτούσε στο BRIT, η Adele έφτιαξε ένα demo τριών τραγουδιών για μια εργασία της τάξης και ένας φίλος της το δημοσίευσε στο MySpace. Ήταν πολύ δημοφιλές στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας πάνω από 10.000 αναπαραγωγές και γρήγορα τράβηξε την προσοχή των στελεχών της βρετανικής ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας XL Recordings.

Το αφεντικό της δισκογραφικής εταιρείας Richard Russel πήγε τότε να δει τη νεαρή Adele σε μια μικρή συναυλία στο δυτικό Λονδίνο, όπου εντυπωσιάστηκε από την αυτοπεποίθησή της ως ερμηνεύτρια.

Τον Νοέμβριο του 2006, μόλις τέσσερις μήνες μετά την αποφοίτηση της Adele από το σχολείο, η XL Recordings υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο μαζί της.

Κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της «19» – το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ηλικία της όταν το ηχογράφησε – το 2008.

Τον επόμενο χρόνο βραβεύτηκε με το Brit Awards Critics Choice, ενώ το 2008 κέρδισε το BBC Sound της χρονιάς εκείνης. Η πορεία προς την επιτυχία είχε μόλις ξεκινήσει…

Το «19» σημείωσε τεράστια επιτυχία και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στα βρετανικά charts, ενώ το τραγούδι της Chasing Pavements που κυκλοφόρησε σε single κατέλαβε τη θέση Νο2 των charts παραμένοντας εκεί για 4 εβδομάδες.

Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την XL και στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Columbia Records, έγινε 4 φορές πλατινένιο ενώ η εμφάνισή της στο Saturday Night Live ως guest performer της έφερε ένα εντελώς νέο κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πορεία της όμως δεν θα σταματήσει εκεί καθώς το 2009 κερδίζει το βραβείο για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία.

«Δεν γράφω τραγούδια για ένα συγκεκριμένο, άπιαστο πράγμα. Γράφω για την αγάπη και όλοι ξέρουν πώς είναι να σου ραγίζει η καρδιά» έχει πει η ίδια.

Την ώρα που η επαγγελματική της ζωή απογειωνόταν, η προσωπική της ζωή κατέρρεε.

Ανακάλυψε ότι ο τότε φίλος της την απατούσε.

Περπατώντας μόνη στο σπίτι της μετά τον χωρισμό τους, βρήκε έμπνευση για ένα από τα πρώτα της singles, το «Chasing Pavements», σκεπτόμενη: «Τι είναι αυτό που κυνηγάς; Κυνηγάς ένα άδειο πεζοδρόμιο».

Λέγεται ακόμα ότι το έγραψε αφού την πέταξαν έξω από μια παμπ επειδή χτύπησε τον πρώην φίλο της, η Adele το τραγούδησε και το ηχογράφησε στο κινητό της τηλέφωνο και κανόνισε τις συγχορδίες όταν γύρισε σπίτι.

Τι απέγινε λοιπόν ο πρώην φίλος της; «Είμαστε ακόμα φίλοι», είχε δηλώσει τότε η Adele.

«Είμαι ευγνώμων – απέκτησα ένα πολυπλατινένιο άλμπουμ από αυτό, και αυτός εξακολουθεί να εργάζεται σε ένα τηλεφωνικό κατάστημα».

Σε αυτό το άλμπουμ Adele έγραψε η ίδια τα περισσότερα τραγούδια. Το κορυφαίο single του άλμπουμ ήταν το «Hometown Glory», το οποίο έγραψε όταν ήταν 16 ετών.

Στις αρχές του 2011, η Adele κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της «21» σημειώνοντας ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνη του «19», τόσο εμπορικά όσο και κριτικά, πουλώντας 352.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στη Βρετανία στις 24 Ιανουαρίου του 2011 και στις ΗΠΑ στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ κατάφερε να γίνει 14 φορές πλατινένιο στη Μεγάλη Βρετανία ενώ στις ΗΠΑ παραμένει στην κορυφή των δημοφιλέστερων άλμπουμ για περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη από το 1993.

Το γεγονός αυτό καταγράφηκε στο βιβλίο Γκίνες και η παρουσία της Adele καθηλώνει στο πέρασμά της τόσο κριτικούς όσο και κοινό.

Η Adele αν και είχε κάνει μερικά χιλιόμετρα στη σκηνή, αλλά εξακολουθούσε να έχει άγχος όταν εμφανιζόταν μπροστά σε κοινό: «Φοβάμαι το κοινό. Σε μια συναυλία στο Άμστερνταμ ήμουν τόσο νευρική, που το έσκασα από την έξοδο κινδύνου. Έχω ξεράσει μερικές φορές. Μια φορά στις Βρυξέλλες, έκανα εμετό πάνω σε κάποιον. Απλά πρέπει να το αντέξω. Αλλά δεν μου αρέσει να κάνω περιοδείες. Έχω συχνά κρίσεις άγχους».

Το τέταρτο single που κυκλοφόρησε ήταν μια διασκευή του τραγουδιού «Make You Feel My Love» του Bob Dylan, η μοναδική διασκευή στο άλμπουμ. Ο μάνατζέρ της Jonathan Dickins είναι μεγάλος θαυμαστής του Bob Dylan και επέμενε να ηχογραφήσει τη δική της εκδοχή ενός τραγουδιού του.

Η Adele δήλωσε στην Premiere Networks: «Ήμουν αρκετά προκλητική απέναντι σε αυτό. Είπα, “δεν θέλω διασκευή στο άλμπουμ μου. Αυτό υπονοεί κατά κάποιο τρόπο ότι είμαι ανίκανη να γράψω αρκετά δικά μου τραγούδια για τον πρώτο μου δίσκο”.

Και μετά το άκουσα στη Νέα Υόρκη και με άγγιξε πραγματικά. Είναι cheesy, αλλά νομίζω ότι είναι απλά ένα εκπληκτικό τραγούδι, και πραγματικά συνόψισε όλα όσα προσπαθούσα να γράψω στα τραγούδια μου».

Και το δεύτερο άλμπουμ ήταν εμπνευσμένο από έναν χωρισμό κι έγινε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 21ου αιώνα, καθιερώνοντάς την ως αστέρι παγκοσμίως. Το άλμπουμ κέρδισε το 2012 το βραβείο Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς, καθώς και το Brit Award για το βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς, μαζί με πολλά άλλα μεγάλα βραβεία.

Το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ και lead single ήταν το «Rolling in the Deep», μια καυστική μπαλάντα που γράφτηκε για τον σπαραγμό του τέλους μιας σχέσης. Η Adele ήταν συναισθηματικά εύθραυστη εκείνη την εποχή και δούλευε πάνω στο τραγούδι με τον indie τραγουδοποιό και μουσικό Paul Epworth, θυμάμαι:

«Ποτέ δεν θυμώνω, αλλά ήμουν έτοιμη να δολοφονήσω. Μπήκα μέσα κλαίγοντας και τέτοια και είπα: “ας γράψουμε μια μπαλάντα”. Και εκείνος ήταν σαν: “Αποκλείεται! Θέλω να γράψω μια άγρια μελωδία”».

Το «Rolling in the Deep» έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 2 των βρετανικών charts, περνώντας 10 εβδομάδες στο top 10. Στη συνέχεια κέρδισε τα βραβεία Grammy για το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το καλύτερο μουσικό βίντεο μικρού μήκους.

Το «21» σάρωσε στα Grammy. Αφού προτάθηκε σε έξι κατηγορίες, Album of the Year, Best Pop Vocal Album, Record of the Year, Song of the Year, Best Short Form Music Video για το Rolling in the Deep και Best Pop Solo Performance για το Someone Like you κατάφερε να κερδίσει και στις έξι κατηγορίες το βράδυ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 κάνοντας την, τη δεύτερη γυναίκα καλλιτέχνη μετά την Beyonce Knowles στην ιστορία των Grammy που κερδίζει έξι βραβεία σε μία νύχτα.

Παράλληλα, μετά και την κυκλοφορία του τρίτου τραγουδιού από το «21», η νεαρή φωνή της Μεγάλης Βρετανίας κατέκτησε και πάλι την κορυφή και έγινε η πρώτη καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που βρισκόταν στο Billboard 200, ταυτόχρονα με τρεις πρωτιές στο Billboard Hot 100 number ones, ενώ το τραγούδι «Rolling in the Deep» ήταν το best-seller τραγούδι της χρονιάς στις ΗΠΑ.

Το «21» αποτελεί ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς ενώ η ίδια, η Adele εμπνεύστηκε το κομμάτι από τον χωρισμό της με τον αγαπημένο της, για τον οποίο μάλιστα έγραψε και το «Someone Like you».

Η Adele όμως φαίνεται ότι εκτός από καταπληκτική φωνή έχει και ισχυρή προσωπικότητα για τον κόσμο της μουσικής. Δεν προέβαλε ποτέ τα φυσικά προσόντα της για να πουλήσει δίσκους. Άνοιξε το δρόμο σε μια κατηγορία γυναικών με διαφορετικές διαστάσεις απ’ ότι εκείνες των μοντέλων – τραγουδιστριών, αποδεικνύοντας ότι όταν πραγματικά ξεχωρίζεις δεν έχει σημασία το μέγεθος του ρούχου που φοράς αλλά το μέγεθος του ταλέντου που διαθέτεις.

Ακόμα και όταν ο Karl Lagerfeld την αποκάλεσε χοντρή, το όμορφο πρόσωπο της Adele έγινε εξώφυλλο στη Vogue δηλώνοντας ότι δεν έχει κανένα θέμα με τα παραπανίσια κιλά της, δεν την ενοχλούν αλλά σημασία για εκείνη έχει να κάνει καλούς δίσκους και ότι δεν είναι μοντέλο για να φροντίζει τόσο για την εξωτερική της εμφάνιση.

Η Adele έχει φωνητικό εύρος τριών οκτάβων και είναι μεσόφωνος, με εύρος που βρίσκεται μεταξύ σοπράνο και κοντράλτο.

Η εγχείρηση στο λαιμό

Ακριβώς στην αρχή της παγκόσμιας περιοδείας της για την προώθηση του «21», η Adele έχασε τη φωνή της. Ο εφιάλτης κάθε τραγουδιστή και ο λόγος που τόσοι πολλοί προστατεύουν τις φωνητικές τους χορδές.

«Τραγουδάω σωστά κάθε μέρα από τότε που ήμουν περίπου δεκαπέντε ή δεκαέξι ετών», δήλωσε στη Vogue. «Και δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τη φωνή μου, ποτέ. Είχα έναν πονόλαιμο εδώ κι εκεί, είχα ένα κρυολόγημα και τραγουδούσα μέσα από αυτό, αλλά εκείνη τη μέρα απλά έφυγε ενώ ήμουν στη σκηνή στο Παρίσι κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.

Ήταν κυριολεκτικά σαν κάποιος να είχε τραβήξει μια κουρτίνα από πάνω της».

Πέταξε στο Λονδίνο την επόμενη μέρα και διαγνώστηκε με οξεία λαρυγγίτιδα, αλλά το πρόβλημα επιδεινώθηκε, οδηγώντας τελικά σε χειρουργική επέμβαση, αφού ανακαλύφθηκε ένας πολύποδας σε μία από τις φωνητικές χορδές της Adele.

Ευτυχώς, η επέμβαση ήταν επιτυχής και η Adele ανάρρωσε πλήρως.

Από το Skyfall και το Hello και στο Get easy on me

Η Adele κυκλοφόρησε το τραγούδι «Skyfall» για την ομώνυμη ταινία Μποντ το 2012. Σε συνεργασία με τον Paul Epsworth το τραγούδι ηχογραφήθηκε με μια ορχήστρα 77 ατόμων στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο.

Το Rolling Stone δήλωσε ότι το τραγούδι «μοιάζει με το πεμπτουσία του Μποντ, μια μελαγχολική μπαλάντα της δεκαετίας του ’60 με σκοτεινές συγχορδίες και εκρηκτικά, μυστηριώδη φωνητικά».

Το «Skyfall» κέρδισε διεθνή θαυμασμό και απέσπασε πλήθος βραβείων, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, και η Adele το ερμήνευσε ζωντανά στα 85α βραβεία Όσκαρ.

Μετά από ένα διάλειμμα πέντε ετών μετά το «21», η Adele κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ «25» το 2015.

Το κορυφαίο single του «25» ήταν η έντονη, γεμάτη ψυχή μπαλάντα με πιάνο, «Hello», η οποία έκανε ντεμπούτο στο νούμερο ένα σε 36 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το «Hello» κέρδισε τρία βραβεία Grammy και ένα Brit Award για το τραγούδι της χρονιάς και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ.

Το κομμάτι γράφτηκε από κοινού με τον Gregory Allen Kurstin, έναν Αμερικανό παραγωγό δίσκων και συνθέτη, και χρειάστηκαν πάνω από 6 μήνες για να γραφτεί.

Το τρίτο single του άλμπουμ, το «Send My Love (To Your New Lover)» είναι ένα αισιόδοξο ποπ τραγούδι για την ευτυχία μετά την απομάκρυνση από μια σχέση ή ένα «kiss-off track».

Η Adele ήταν επικεφαλής του Glastonbury το 2016. Είναι γνωστό ότι πάσχει από σκηνικό φόβο:

«Έχει χειροτερέψει καθώς γίνομαι πιο επιτυχημένη. Τα νεύρα μου. Απλά επειδή υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πίεση και ο κόσμος περιμένει πολύ περισσότερα από μένα» και έκλαψε πριν από τη συγκινητική της εμφάνιση.

Όταν κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς στα Grammy, έδωσε έναν ειλικρινή λόγο όπου είπε ότι αισθάνεται ότι το βραβείο θα έπρεπε να πάει στην Μπιγιονσέ αντί για εκείνη:

«Δεν μπορώ με τίποτα να δεχτώ αυτό το βραβείο … Είμαι πολύ ταπεινή και είμαι πολύ ευγνώμων … αλλά η καλλιτέχνης της ζωής μου είναι η Μπιγιονσέ. Και αυτό το άλμπουμ για μένα, το άλμπουμ Lemonade, είναι τόσο μνημειώδες».

Ο χωρισμός

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και μητέρα ενός παιδιού, του Angelo Adkins, παντρεύτηκε με τον μακροχρόνιο σύντροφό της Simon Konecki αλλά χώρισαν τον Απρίλιο του 2019 μετά από έναν χρόνο γάμου και το διαζύγιό της οριστικοποιήθηκε το 2021.

To «Get easy on me» τραγούδι – απολογία στον γιο της για τον χωρισμό με τον πατέρα του μοιάζει να ζητά επιείκεια από το παιδί της για το τέλος του γάμου της.

Ακόμα και κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας, σταμάτησε να ερμηνεύει για λίγα λεπτά και μίλησε στους θαυμαστές της για την δύσκολη περίοδο του διαζυγίου της από τον Simon Konecki.

«Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ξανά γιατί είχα σταματήσει για μερικά χρόνια, είχα ανάγκη να το κάνω. Πριν, όσο ξεπερνούσα το διαζύγιό μου, έκανα ουσιαστικά πέντε συνεδρίες την ημέρα».

Η απώλεια κιλών

Η Adele είχε μιλήσει για την απώλεια του βάρους της. «Ήταν λόγω του άγχους μου. Κάνοντας άσκηση, ένιωθα καλύτερα. Δεν αφορούσε ποτέ την απώλεια βάρους, ήταν πάντα το να γίνω δυνατή και να δίνω στον εαυτό μου χρόνο κάθε μέρα χωρίς το τηλέφωνό μου. Έχω εθιστεί αρκετά σε αυτό.

Γυμνάζομαι δύο ή τρεις φορές την ημέρα. Κάνω λοιπόν τα βάρη μου το πρωί, μετά κάνω κανονικά πεζοπορία ή κάνω μποξ το απόγευμα και μετά πηγαίνω και κάνω το cardio μου το βράδυ. Βασικά ήμουν άνεργη όταν το έκανα. Και το κάνω με προπονητές» δήλωσε.

«Οι άνθρωποι μιλούν για το σώμα μου εδώ και 12 χρόνια. Μιλούσαν για αυτό πριν χάσω βάρος. Αλλά ναι, ό,τι κι αν είναι, δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να είσαι υπέρβαρος για να είσαι body positive, μπορείς να έχεις οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος».

Το 2021 η Αdele μετακόμισε στο Λος Άντζελες. «Ήθελα καθαρό αέρα και κάπου που θα μπορούσα να βλέπω τον ουρανό. Επίσης, το είδος του σπιτιού που έχω στο Λος Άντζελες δεν θα μπορούσα ποτέ να το έχω στο Λονδίνο. Κοίταξα σπίτια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Δεν έχω τόσα πολλά χρήματα».

Δύο χρόνια μετά το διαζύγιο της η τραγουδίστρια του Someone Like You γνώρισε τον μάνατζερ διάσημων αθλητών Rich Paul με τον οποίο παντρεύτηκαν κρυφά.